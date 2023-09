Une fille organise une collecte de fonds pour les parents d’Osoyoos grièvement blessés dans un violent accident

Le couple d’Osoyoos, Elle et Jay Cassidy, profitaient d’une balade estivale à moto en juillet lorsqu’un horrible accident a changé leur vie pour toujours. Pour couronner le tout, en raison de l’assurance sans faute de l’ICBC, ils ne reçoivent pas beaucoup d’aide de leur assureur.

Le 7 juillet, le conducteur d’un camion transportant une remorque a pris un virage à gauche dangereux dans la moto du couple, a déclaré leur fille Kaylee Cassidy, qui a lancé un GoFundMe pour eux en raison de la longue route à parcourir.

Elle, une instructrice de danse et de fitness bien connue à Osoyoos, a été si gravement blessée qu’elle a depuis été amputée de la jambe au-dessus du genou et reste à l’hôpital, deux mois après l’accident.

Jay a été grièvement blessé et transporté en ambulance à l’hôpital de Penticton avec des blessures graves, notamment de multiples fractures au côté gauche de son corps, à la jambe, aux côtes, au poignet, la paume de sa main étant arrachée, ainsi que de graves blessures à la jambe et à la cheville.

Elle a été si grièvement blessée qu’elle a dû être transportée par avion à l’hôpital de Kelowna, où des patients gravement traumatisés ont été envoyés. Elle s’est cassé le fémur à deux endroits, brisant son tibia et son péroné, et a subi un traumatisme à la main en étant lancée du vélo et en atterrissant face la première sur la chaussée, provoquant un traumatisme crânien, a déclaré Cassidy.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et Jay est enfin à la maison et fait de son mieux pour se remettre de ses blessures. Cela fait plus de neuf semaines et il est toujours dans un fauteuil roulant pendant qu’il retrouve la force de marcher à nouveau, a déclaré sa fille.

Il fait des allers-retours à l’hôpital pour voir Elle quand il le peut, mais la fermeture de deux semaines de l’autoroute 97 au site du glissement a ajouté un fardeau supplémentaire.

«Ma mère ne marchera plus vraiment comme avant. Cette angoisse mentale à elle seule suffit, mais elle se souvient également de chaque instant de l’accident », a déclaré Cassidy.

Elle est professeur de fitness et de danse depuis 20 ans. C’était sa passion et maintenant elle ne pourra plus faire ça.

C’était sa passion et maintenant elle ne pourra plus faire ça. Avant l’accident, le couple a lancé un blog appelé Elle et Jay Explore, soutenant les entreprises et les restaurants locaux et diffusant la joie et la communauté.

Mais maintenant, le blog Facebook partage la vie à l’hôpital.

Récemment, Elle a posté ceci :

«Cet accident a changé nos vies pour toujours et j’ai également perdu ma capacité à donner des cours de danse. Même si nous sommes des combattants et ferons de notre mieux pour retrouver une nouvelle normalité, ce ne sera plus jamais pareil.

En raison de la nouvelle « assurance sans faute », ils bénéficient de peu de soutien de la part de l’ICBC, a-t-elle déclaré.

« Ils sont incapables de poursuivre en justice en privé le conducteur qui les a percutés et qui a changé leur vie pour toujours. Même si leur vie ne sera plus jamais la même, aucun avocat ne peut/ne veut les aider car ils ont les mains liées par cette législation », a écrit Cassidy sur la page GoFundMe.

Le coût de la vie commencera à s’accumuler pour eux au cours des prochaines années, à mesure qu’ils s’adapteront à leur nouveau style de vie de « handicaps non désirés et forcés », a ajouté leur fille.

« Mes parents sont des gens incroyables. Ce sont des individus altruistes qui ne demanderont jamais d’aide parce qu’ils préfèrent la donner.

Quelques jours seulement après la mise en place du Gofundme, plus de 7 400 $ ont déjà été collectés.

« L’effusion d’amour et de soutien envers mes parents est si réconfortante et généreuse », a déclaré Cassidy vendredi.

