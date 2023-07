Une fille noire échappe à un kidnappeur en le mordant

Une partie de la raison pour laquelle il a été si difficile de regarder Internet passer du mode complet « pensées et prières » en ce qui concerne la mystérieuse disparition de Carlee Russell uniquement pour qu’ils allument le jeune de 25 ans, c’est que quelle que soit la façon dont l’histoire de Russell secoue, les femmes et les filles noires enlevées sont un vrai problème en Amérique aussi est souvent ignoré.

Donc, quand ils ont la chance d’être retrouvés vivants, nous devrions vraiment être collectivement soulagés et heureux.

Sur ce, je suis soulagé et heureux qu’Ah’Lyric, six ans, soit en vie et en bonne santé.

Ah’Lyric de Miami, en Floride, a récemment déclaré WSVN 7 sur la façon dont elle a échappé à une tentative d’enlèvement jeudi dernier en mordant son ravisseur potentiel au bras.

« Beaucoup d’enfants ne savent pas comment se défendre, donc je suis vraiment heureuse qu’elle ait pu se défendre », a déclaré la mère d’Ah’Lyric, Teshia McGill, à WSVN 7.

Elle a dit qu’elle jouait avec ses frères et sœurs dans la cour de leur complexe d’appartements lorsqu’ils ont remarqué un SUV blanc garé à l’extérieur. Ah’Lyric a déclaré que ses frères et sœurs étaient entrés à l’intérieur pour boire de l’eau alors qu’elle restait dehors jusqu’à ce qu’un homme « m’attrape, me soulève et commence à courir avec moi et je l’ai mordu, puis il m’a giflé et m’a jeté au sol et a commencé à courir vers sa voiture ».

Selon l’affidavit d’arrestation obtenu par Nouvelles de la BNC Ah’Lric a déclaré à la police « qu’elle a été soudainement attrapée par le bras… et tirée vers l’arrière des escaliers ».

« La victime a commencé à se défendre et s’est éloignée de l’accusé. L’accusé a ensuite ramassé la victime et a commencé à l’emmener », indique l’affidavit. « La victime a mordu l’accusé au bras, ce qui l’a fait tomber. L’accusé a giflé la victime et s’est enfui vers l’avant du complexe d’appartements. La victime a couru autour du bâtiment vers l’avant pour dire à sa tante ce qui venait de se passer.

L’histoire a également été confirmée par l’officier de police de Miami, Kiara Delva, qui a décrit le kidnappeur présumé comme un « homme hispanique ».

« Heureusement, cette petite fille courageuse de 6 ans s’est battue pour sa vie, elle a même mordu le sujet, le forçant à la laisser tomber et à la laisser partir », a déclaré Delva à WSVN.

Dossiers de la prison de Miami-Dade obtenus par CNB 6 a identifié le suspect comme étant Leonardo Venegas, 32 ans, qui a été arrêté samedi et accusé d’enlèvement et de maltraitance d’enfants n’ayant causé aucune lésion corporelle grave. Il aurait tenté de mentir et de dire qu’il cherchait un logement dans la région au moment de la tentative d’enlèvement, mais il n’y avait pas de panneaux «À vendre» dans le complexe d’appartements.

Mardi, Ah’Lyric a été honorée par le département de police de Miami pour sa bravoure.





Et pour chaque femme ou fille noire qui survit à sa tentative d’enlèvement, où elle survit en fuyant ou en repoussant son agresseur, il y en a d’innombrables autres qui n’ont pas autant de chance. Ils méritent plus que nos pensées et nos prières collectives, surtout lorsqu’ils peuvent se dissiper dans une mer de misogynoir à tout moment, comme dans le cas de Carlee.