Une fille meurt 6 mois après un accident qui a tué 2 autres enfants

WILTON MANORS, Floride (AP) – Une fillette de 10 ans est décédée des suites de blessures subies dans un accident avec délit de fuite il y a six mois, lorsqu’un conducteur a tenté de contourner un bus et a frappé six enfants dans un sud Trottoir de Floride.

Laziyah Stukes, qui était sous ventilateur depuis l’accident du 27 décembre qui a tué deux autres enfants sur les lieux, est décédée lundi.

Sa mère, Devera Stukes, a déclaré à NBC6 que la petite fille, qui a subi un traumatisme crânien lors de l’accident, lui avait attrapé la main plus souvent au cours des derniers jours de sa vie. « C’est comme ça que j’ai su qu’elle pouvait m’entendre, dit-elle.

Deux autres enfants, Andrea Fleming, 6 ans, et Kylie Jones, 5 ans, sont décédés sur les lieux de l’accident à Wilton Manors, ont indiqué des responsables. Quatre, dont Laziyah, ont été emmenés au Broward Health Medical Center.

L’accident s’est produit alors qu’un autobus s’arrêtait pour déposer un passager. Les responsables du shérif de Broward ont déclaré que Sean Charles Greer, 28 ans, s’était approché par derrière et n’avait pas permis au bus de se fondre dans la circulation. Puis, il a contourné le bus et sur le trottoir où les enfants rentraient d’un parc.

Greer s’est ensuite enfui, mais il a avoué avoir frappé les enfants après que sa voiture a été retrouvée à son domicile à proximité, manquant le pare-chocs avant trouvé sur les lieux, ont déclaré les enquêteurs.

Greer reste dans la prison du comté de Broward pour 25 chefs d’accusation, dont deux chefs d’accusation d’avoir quitté les lieux d’un accident entraînant la mort. Les dossiers montrent qu’il était en probation pour cambriolage au moment de l’accident. Un avocat qui pouvait parler en son nom n’était pas inscrit sur les registres de la prison.

The Associated Press