Une fille jette du riz en l’air pour produire des illustrations 3D à couper le souffle

Inutile de dire que les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la mise en lumière des talents cachés, et qu’ils ne se limitent à aucune frontière internationale. Maintes et maintes fois, Internet a produit certains ou d’autres publications d’œuvres d’art fascinantes, qui font beaucoup de bruit sur Internet et deviennent virales du jour au lendemain.

Alors que nous essayions de digérer l’impressionnante illustration numérique avec des zooms infinis, les médias sociaux nous ont une fois de plus tous étourdis avec le dernier art du riz par une fille. Récemment, Internet a produit une œuvre d’art inhabituelle d’une jeune fille, qui a utilisé du riz pour dessiner les personnages de dessins animés très appréciés SpongeBob SquarePants et Patrick Star.



Dans la vidéo désormais virale, on peut voir la jeune fille debout sur une chaise, tenant une planche à la main. Et puis, en même temps, elle saute de la chaise et lance le riz coloré en l’air, ce qui crée un personnage en 3D devant la caméra. La vidéo s’ouvre d’abord en montrant SpongeBob SquarePants dans les airs, puis elle montre Pattrick Star. Honnêtement, c’est une œuvre d’art unique car une fois que vous jetez le riz coloré en l’air, il se disperse. La vidéo a été tweetée par une femme turque Figen le 30 juillet, qui a écrit dans la légende : « C’est génial !

Cependant, à l’origine, la vidéo a été publiée il y a deux ans sur Reddit par le nom de compte farrukhsshah, qui a écrit : « Cet art du riz exquis ». Après avoir pris d’assaut Internet, la jeune fille est apparue dans l’émission de discussion de la chanteuse Kelly Clarkson intitulée The Kelly Clarkson Show. Et il a été révélé qu’elle s’appelle Maria Monson et qu’elle appartient au Minnesota, aux États-Unis. De plus, pour obtenir ces résultats époustouflants, Monson passe par un processus de 2 heures de teinture et d’arrangement du riz. Eh bien, Monson n’est pas le seul artiste du riz.

TikTok Lawrence Ferguson, bien connu sous le nom de The Rice Artist, a donné de nombreuses vidéos virales aux internautes. Plus tôt, dans une conversation avec ABC Network, Lawrence a révélé qu’il avait commencé l’art du riz parce qu’il s’ennuyait pendant le confinement. Il a révélé qu’il utilisait du riz normal, teint dans du colorant alimentaire et du vinaigre.

