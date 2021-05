Une fille incite les parents à lire sa lettre d’acceptation à la prestigieuse école d’optométrie

Qu’y a-t-il de plus spécial que d’annoncer sa réussite à ses parents? Pour prouver ce droit, un utilisateur de Twitter nommé Gurjiv Kaur de Californie a annoncé la nouvelle de sa lettre d’acceptation à un collège prestigieux dans une vidéo en direct et la réaction de ses parents vaut la peine d’être regardée. La vidéo qui a gagné sur Internet montre la jeune fille en train de tromper ses parents pour lire sa lettre d’acceptation à une école d’optométrie. Dans le clip, on peut la voir en train de leur remettre la lettre et de leur demander de lire un «virelangue».

Cependant, c’était une lettre de confirmation qu’elle avait accepté son entretien. Dès qu’ils ont lu la lettre, on peut les voir s’exclamer de joie et d’incrédulité en même temps. Son père s’est exclamé: « Oh mon dieu, c’est incroyable », comme il l’a dit, « laissez-moi lire ceci. » Les parents semblent très heureux en lisant que leur fille a été sélectionnée à la Rosenberg School of Optometry de Le mot incarné (UIW) à San Antonio, Texas.

Partageant le clip, la fille a écrit qu’elle avait dit à ses parents qu’ils faisaient une vidéo pour obtenir un crédit supplémentaire, mais ce qu’ils ont lu était sa première acceptation à l’école d’optométrie.

alors j’ai dit à mes parents que nous faisions une vidéo pour obtenir un crédit supplémentaire, mais ce qu’ils ont lu était ma première acceptation à l’école d’optométrie pic.twitter.com/zjTbcWnuXn– gurjiv, (@jeeeverz) 19 mai 2021

La vidéo a gagné les cœurs sur Internet. Il a recueilli plus de 9 millions de vues et des tonnes de commentaires, dont un de l’université également. Les internautes ont inondé le tweet de messages de félicitations et de meilleurs vœux.

Parlant de la réaction écrasante sur sa vidéo, Kaur a déclaré AUJOURD’HUI qu’elle n’avait jamais prévu que son moment spécial deviendrait viral. «Je ne m’attendais certainement pas à ce que ça aille aussi gros», a-t-elle déclaré sur le portail.

Pendant ce temps, le président de l’UIW, le Dr Thomas M. Evans, est également ravi de voir une réaction aussi merveilleuse et a déclaré: «Lorsque nous admettons des étudiants à nos programmes, nous espérons des réactions comme celle-ci.

