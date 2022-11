Une fille ghanéenne coupe le jargon et livre un message à la COP27

Ainsi, lorsque Nakeeyat Dramani Sam, 10 ans, a pris la parole lors d’une session plénière vendredi avec des centaines de délégués, sa voix douce et son message direct ont traversé la sécheresse, rappelant aux négociateurs et à tous ceux qui écoutent que les décisions prises lors des pourparlers sur le climat peuvent avoir un impact direct impact sur les personnes.

CHARM el-CHEIKH, Égypte — De par leur nature même, les négociations climatiques de l’ONU sont remplies de jargon scientifique et diplomatique.

Sam parlait d’une question épineuse qui a occupé le devant de la scène au cours des deux dernières semaines de négociations lors du sommet appelé COP27, organisé dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, en Égypte. De nombreux pays en développement insistent pour que les pays riches, qui ont le plus contribué au changement climatique en raison des fortes émissions de gaz à effet de serre, les indemnisent pour les dommages.

Dans les négociations sur le climat, la question s’appelle « pertes et dommages ». C’est un sujet qui produit un large éventail d’opinions et de lignes de bataille nuancées. Les pays développés comme les États-Unis ont résisté à de tels appels à l’indemnisation, ne voulant pas être tenus responsables de ce qui pourrait être une responsabilité illimitée. La Chine, également un pays fortement émetteur de carbone, soutient l’idée que les pays riches contribuent à ces paiements, mais ne veut pas payer. Jeudi, l’Union européenne a présenté une proposition visant à créer un fonds pour les pertes et dommages. Bien que la proposition ait donné aux négociateurs quelque chose de spécifique à mâcher, elle a également probablement approfondi les divisions.