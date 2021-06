Une candidate de LOVE Island s’est vantée d’avoir eu une liaison avec son patron exécutif marié de City dans une vidéo promotionnelle de l’émission regardée par des millions de ses fans.

La travailleuse des services financiers, Chloe Burrows, 25 ans, a déclaré que la romance « était le coup de foudre – jusqu’à ce que mon manager me rappelle sa femme et ses enfants » et a avoué qu’elle l’appelait toujours la plupart des week-ends.

Pennsylvanie

La star de Love Island, Chloe Burrows, s’est vantée d’avoir eu une liaison avec son patron exécutif marié de City[/caption]

INSTAGRAM/CHLOE BURROWS

Chloé a révélé qu’elle aime les hommes mariés dans son teaser Love Island[/caption]

Après avoir vu le clip, la fille horrifiée de l’homme du marketing a posté : « Le PA de papa est allé sur Love Island et a admis une liaison. Comment est ta journée? »

Chloé, l’une des six femmes de la septième série de l’émission, qui commence lundi, a déclaré qu’elle cherchait quelqu’un de « bruyant » lorsqu’elle entre dans la villa de luxe à Majorque.

Elle admet qu’elle est « un personnage assez important » avant de révéler son goût pour les hommes mariés dans le teaser.

Chloé, de Bicester, dans l’Oxfordshire, déclare : « On pourrait vraiment penser qu’il y avait des hommes en forme dans la City, mais il n’y en a vraiment pas. La plupart d’entre eux sont mariés ou ont des petites amies, ils sont donc « interdits ».

Rex

En riant, elle ajoute : « Ils ne sont pas vraiment interdits. Je veux dire que j’ai un faible pour un homme marié. J’ai rencontré quelqu’un au travail. J’ai pensé que c’était le coup de foudre – jusqu’à ce que mon manager me rappelle sa femme et ses enfants. Cela ne veut pas dire que je ne l’appelle pas ivre la plupart des week-ends.

L’homme, que nous ne nommons pas, a vigoureusement nié hier soir avoir eu une « affaire ».

S’exprimant depuis sa maison individuelle de 850 000 £, il a insisté: «J’avais une relation professionnelle avec Chloé.

« Je suis célibataire depuis six ans, donc le mot ‘affaire’ n’est tout simplement pas pertinent. Chloé a en fait été très professionnelle dans son travail de responsable marketing et elle a fait un travail formidable pour nous en tant qu’équipe.

INSTAGRAM/CHLOE BURROWS

L’exécutif de la ville a nié avoir eu une « liaison »[/caption]

INSTAGRAM/CHLOE BURROWS

L’exécutif de la ville dit qu’ils n’ont jamais eu qu’une «relation professionnelle»[/caption]





Chloé, quant à elle, a déclaré qu’elle ne visait pas seulement les mecs mariés. Elle a averti : « Toute fille devrait se méfier de son homme, mais certainement autour de moi – mais c’est toujours de sa faute. Je ne vais pas faire bouger quelqu’un qui est vraiment investi dans sa fille mais je veux dire, oui, si j’aime quelqu’un, alors je l’aime.

La prochaine série, dans laquelle il y a cinq concurrents masculins, est la première depuis la version hivernale en Afrique du Sud en janvier de l’année dernière.

Il sera diffusé lundi sur ITV2 à partir de 21h et également sur ITV Hub.