Une fille de 18 ans et son petit ami auraient poignardé son père à mort dans son sommeil parce qu’il n’approuvait pas leur relation.

La police a arrêté Elena Gioia, 18 ans et Giovanni Limata, 23 ans, pour le meurtre du père d’Elena, l’arpenteur Aldo Gioia, à Avellino dans la nuit du 23 avril.

Giovanni Limata, 23 ans (à gauche), et Elena Gioia, 18 ans (à droite), ont été arrêtés pour meurtre Crédit: Newsflash

Ils auraient tué le père d’Elena, Aldo, à Avellino, le 23 avril. Crédit: Newsflash

Ils prévoyaient également de tuer sa mère et sa sœur parce qu’ils s’opposaient également à la relation, selon un rapport publié par Leggo.

Limata aurait poignardé l’homme de 53 ans au moins sept fois avec un couteau de chasse alors qu’il dormait sur le canapé de son salon.

La victime a d’abord survécu et a pu avertir sa femme et son autre fille de se sauver, avant de décéder à l’hôpital quelques heures plus tard.

Limata et sa petite amie ont été arrêtés au domicile du premier quelques heures après le crime et ont tous deux avoué leur implication lors de l’interrogatoire.

En plus d’avouer le meurtre d’Aldo Gioia, le couple a affirmé aux médias locaux qu’il avait prévu de tuer également la mère et la sœur de l’adolescent avant de s’enfuir ensemble.

La police allègue que le couple avait conçu le plan il y a quelque temps et avait même prévu de simuler un vol au domicile d’Elena afin d’induire les enquêteurs en erreur.

Les agents concluent que la fille a laissé la porte ouverte et a fait semblant de sortir les ordures pour que son petit ami puisse se faufiler et envoyer son père endormi.

La police pense que le mobile du crime était l’opposition de la famille d’Elena à sa relation avec son petit ami – qui avait déjà été une source de nombreux arguments selon L’Occhio de Avellino.

Au moment de son arrestation, Limata était au chômage et avait déjà un casier judiciaire pour drogue et voies de fait.

Les deux suspects sont toujours en détention préventive alors que l’enquête se poursuit.

Des rapports locaux affirment que la famille n’a pas soutenu la relation de l’adolescent avec M. Limata Crédit: Newsflash

La jeune femme de 18 ans et son petit ami auraient également prévu de tuer également sa mère et sa sœur. Crédits: Newflash