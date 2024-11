Une fille est tourmentée par la mort non résolue de sa mère tandis que son père clame son innocence depuis la prison

Ashley Swift a toujours considéré son père comme un parent solidaire et attentionné.

Il lui a montré comment changer l’huile de sa voiture. Il l’a aidée à décrocher son premier emploi, a-t-elle déclaré, puis l’a transportée entre là-bas et chez elle. À l’heure d’aller à l’université, ils ont discuté des avantages et des inconvénients d’y aller juste après le lycée.

Mais il y a deux ans, David Swift, 56 ans, a été accusé de meurtre pour le meurtre de quelqu’un d’autre qui a eu une influence démesurée sur la vie d’Ashley : sa femme, la mère d’Ashley. La mort mystérieuse et violente de Karen Swift était restée non résolue pendant plus d’une décennie, et Ashley, alors âgée de 20 ans, était déconcertée par l’arrestation de son père.

L’arrestation de David Swift.

Puis vint un autre développement. David, qui a clamé son innocence, a été acquitté lors de son procès plus tôt cette année des accusations les plus graves : meurtre au premier et au deuxième degré. Mais le jury était dans l’impasse sur le crime mineur d’homicide involontaire. Quelques semaines après qu’un juge ait déclaré l’annulation du procès, David a été inculpé d’homicide involontaire et reste en prison dans l’attente d’un nouveau procès.

Cette épreuve a duré plus de la moitié de la vie d’Ashley.

« C’est quelque chose qui au début est très difficile, et c’est toujours difficile, mais j’ai l’impression qu’avec le temps, on s’en sort », a-t-elle déclaré à « Dateline ». Mais « encore et encore, partout où je vais, dans chaque école où je suis allé, dans chaque lieu de travail où j’ai travaillé, cela revient. »

Deux décennies mouvementées ensemble

Karen, 44 ans, mère de quatre enfants, a disparu le 30 octobre 2011, après avoir récupéré Ashley tôt après une soirée pyjama et s’être endormie avec elle chez eux à Dyersburg, une petite ville située à environ 80 miles au nord de Memphis, dans le comté de Dyer. Le procureur de district Danny Goodman l’a déclaré au jury en mai.

Peu de temps après, le SUV de Karen a été retrouvé à proximité avec un pneu crevé, tout comme ses deux téléphones. Tous deux avaient été endommagés, a déclaré à « Dateline » Terry McCreight, enquêteur en chef du bureau du shérif du comté de Dyer.

Lors d’entretiens avec les autorités locales, David a déclaré qu’il voulait aider autant qu’il le pouvait et a détaillé les deux décennies turbulentes du couple, selon les enregistrements. Ils avaient eu deux enfants après leur mariage en 1989, puis avaient divorcé après une liaison, a-t-il déclaré. Ils se sont ensuite remariés et ont eu deux autres enfants – dont Ashley – avant que Karen n’ait une liaison, a déclaré David.

Lorsqu’elle a disparu, David a cru qu’elle traversait une crise de la quarantaine.

Elle avait commencé à boire, parfois beaucoup, dit-il, et à faire la fête avec de nouveaux amis. Quelques semaines avant sa disparition, a-t-il déclaré, elle lui avait remis des papiers de divorce.

Même s’il pensait qu’elle était « perdue », il a déclaré dans l’une des interviews : « Je l’aime toujours et je tiens à elle ».

Alors que David a déclaré aux autorités que Karen semblait s’être retirée de leur relation, ses amis ont déclaré à « Dateline » qu’au cours des derniers mois de sa vie, elle était devenue plus indépendante, plus sociale et plus confiante.

Karen Swift avec Ashley et sa plus jeune fille.

Pour Ashley, qui avait 9 ans à l’époque, sa mère était un parent qui allait à chaque match et à chaque compétition de danse – « tout, elle était là », a déclaré Ashley. Même si elle a également remarqué un changement chez sa mère, a-t-elle déclaré. Karen sortait si souvent, se souvient Ashley, qu’elle a supplié sa mère en larmes de rester à la maison.

À court de preuves

Six semaines après la disparition de Karen, ses restes ont été retrouvés près d’un cimetière local, a déclaré à « Dateline » le shérif du comté de Dyer, Jeff Box. Le médecin légiste a déterminé qu’elle était décédée des suites d’un traumatisme contondant à la tête.

Le SUV de Karen Swift avec un pneu crevé.

Les autorités se sont concentrées sur ce qu’elles considéraient comme des preuves possibles liant David au meurtre. Karen avait obtenu l’un de ses deux téléphones pour éviter d’être surveillée par son mari et avait cherché à le garder secret, a déclaré Goodman lors du procès. David a déclaré aux enquêteurs qu’il ne connaissait pas le deuxième téléphone de Karen, mais les autorités ont trouvé le numéro de l’appareil programmé dans le téléphone professionnel de David, a indiqué le procureur.

Et lors de son entretien avec les autorités, a déclaré McCreight, David semblait incapable de se concentrer sur autre chose que le comportement de sa femme.

« C’était juste pour moi un signe que ce type cache quelque chose », a déclaré McCreight. « Il cache quelque chose. »

Malgré ces soupçons, il n’y avait aucune preuve physique ou de témoin oculaire reliant David à l’homicide. L’enquête est au point mort.

David a déménagé en Alabama et s’est remarié, a déclaré Ashley, et son père est resté un parent impliqué, l’emmenant à son travail d’épicerie et lui apprenant à travailler sur sa Jeep. À mesure qu’Ashley grandissait, elle a dit qu’elle voulait en savoir plus sur ce qui était arrivé à sa mère, mais qu’elle devenait de plus en plus désespérée face à cette perspective.

« Je suis arrivée à un âge où j’ai réalisé que je ne saurais jamais ce qui s’était passé », a-t-elle déclaré.

J’essaie de reconstituer un puzzle

Il y a deux ans, lorsque David a été arrêté et inculpé du meurtre de sa mère, Ashley a rappelé à quel point elle était bouleversée par cette évolution. Son père et sa belle-mère s’étaient séparés, a-t-elle déclaré, ce qui a obligé Ashley à se démener pour trouver des soins pour sa jeune sœur. Elle était également confuse.

«J’essayais de comprendre pourquoi», dit-elle.

Goodman, le procureur, a déclaré qu’il pensait que son prédécesseur attendait des preuves qui feraient du dossier contre David un « coup sûr ». Mais il y a quatre ans, la pandémie de Covid a provoqué un ralentissement des affaires, ce qui a donné aux procureurs le temps d’examiner 30 gros dossiers sur le meurtre de Karen, a déclaré Goodman à « Dateline ».

Ils n’ont pas découvert ce que Goodman a appelé « la seule chose importante » qui pourrait être utilisée dans les efforts visant à poursuivre David, a-t-il déclaré. Ce qu’ils ont trouvé à la place, a-t-il dit, était une énigme avec un motif clair.

« Je pense qu’il a vu qu’il perdait le contrôle », a déclaré Goodman. « Parce que dans le passé, il était capable de contrôler tout ce que Karen faisait, partout où elle allait. »

« Il a vu que cela commençait à disparaître », a ajouté Goodman.

Karen Swift.

David était tellement furieux de la consommation d’alcool de Karen, de ses fêtes et du divorce imminent qu’il a violemment planifié sa mort, ont déclaré les procureurs lorsqu’ils ont jugé l’affaire plus tôt cette année.

Après que Karen soit rentrée chez elle après avoir récupéré Ashley, a déclaré Goodman, les deux s’étaient endormis dans le même lit. Goodman allègue qu’à un moment donné cette nuit-là, David a mis Ashley dans la même pièce que sa sœur cadette, puis a traîné Karen de sa chambre au garage.

Le médecin légiste avait attribué la cause du décès de Karen à une fracture du crâne due au fait qu’on lui avait piétiné, et devant le tribunal, Goodman a déclaré au jury que David avait utilisé une telle violence lors de l’agression que le coup fatal lui avait « effondré le crâne ».

Ensuite, David aurait chargé Karen dans une voiture, jeté son corps au cimetière et mis en scène le crime pour faire croire qu’elle avait été enlevée, a déclaré Goodman.

Lors du procès, les procureurs ont détaillé les preuves circonstancielles découvertes il y a plus de dix ans – le mensonge possible sur le téléphone secret de Karen et les commentaires « humiliants » de David à propos de Karen aux enquêteurs – et ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle prévoyait de repartir après avoir décroché. Ashley. L’autopsie de Karen a montré qu’elle avait pris un somnifère, ont indiqué les procureurs, et que ses téléphones étaient inactifs une fois rentrée chez elle.

Les procureurs ont également soulevé un nouveau détail important concernant le téléphone secret de Karen. Bien qu’il n’y ait eu aucune activité sur ses appareils après qu’elle ait couché avec Ashley, une extraction médico-légale a révélé que quelqu’un avait utilisé le téléphone secret quelques heures plus tard pour appeler la messagerie vocale de l’appareil, ont indiqué les procureurs.

Cet appel a été passé à 9 h 55 le 30 octobre alors que le téléphone était connecté au réseau Wi-Fi de la famille, a déclaré au jury le procureur adjoint du comté de Dyer, Tim Boxx. Karen avait déjà disparu à ce moment-là, mais ses téléphones n’avaient pas encore été retrouvés.

« Nous savons qu’il y avait un adulte dans la maison des Swift à 9h55 du matin », a déclaré Boxx.

Remise en question des preuves

Au tribunal, l’avocat de la défense Daniel Taylor a déclaré que David n’était pas trop contrôlant, mais qu’il était véritablement préoccupé par son partenaire.

Il n’y avait aucune preuve pour étayer la description du meurtre donnée par l’État, a déclaré Taylor – pas de sang dans le garage ou la voiture et aucune preuve que David ait jamais quitté la maison. Même le médecin légiste, qui avait fourni la cause du décès de Karen, a déclaré au procureur qu’il ne croyait plus qu’elle avait été mortellement piétinée, a déclaré Goodman à « Dateline ».

La conclusion selon laquelle un appel téléphonique a été passé à l’intérieur de la maison des Swift ce samedi matin était basée sur des preuves peu fiables, a déclaré Taylor. Il a ajouté que la condition physique de David aurait rendu impossible la commission du genre de crime allégué par Goodman. Au moment de la mort de Karen, David s’était blessé à nouveau au genou et utilisait des béquilles, a déclaré Taylor.

Au procès, le physiothérapeute de David a déclaré qu’il aurait eu d’extrêmes difficultés à marcher et à soulever des objets. (Goodman a accusé David d’avoir simulé une nouvelle blessure et a déclaré qu’il avait été vu en train de déplacer des bottes de foin la veille du meurtre.)

Ashley, qui a témoigné au procès, a également contesté les allégations du procureur. Ce n’est pas David qui l’a déplacée cette nuit-là, a-t-elle témoigné. C’était sa mère.

« J’irai sur ma tombe en sachant que c’était ma mère », a-t-elle déclaré à « Dateline ».

Ashley pensait que la blessure de son père était l’élément de preuve le plus solide permettant de mettre en doute la thèse de l’accusation. Sa mère était sportive, a déclaré Ashley, et elle ne pouvait pas imaginer que quelqu’un dans la condition de son père la dépasse et la déplace facilement.

Après cinq jours de témoignage et deux jours de délibérations, le jury a rendu sa décision, acquittant David du meurtre mais restant dans l’impasse sur l’accusation d’homicide involontaire. Aucune date pour son nouveau procès n’a été fixée.

Ashley, aujourd’hui hygiéniste dentaire en Alabama, a rappelé la difficulté d’attendre le verdict et, une fois rendu, de croire au départ que l’affaire était terminée. Puis elle a appris que ce n’était pas le cas. David est innocent, a déclaré Ashley, et elle pense que son père est faussement emprisonné en attendant un nouveau procès.

Cette réalité l’a amenée à avoir du mal à avancer.

«Je veux que justice soit rendue à ma mère et je veux que mon père rentre à la maison», a-t-elle déclaré. « Mais je veux vivre une vie normale. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com