Une fille est devenue enceinte après avoir été poignardée au ventre après un rapport sexuel oral ?

L’histoire d’une sorte de conception immaculée – celle d’une jeune fille de 15 ans tombée enceinte malgré l’absence d’un vagin pleinement développé – imprègne Internet depuis de nombreuses années.

Après avoir pratiqué une fellation sur son nouveau petit ami, raconte l’histoire, l’adolescente a été « prise sur le fait » et « poignardée au ventre » par son ancien amant. Elle est alors tombée enceinte.

Bien que l’histoire remonte à 1988, elle a refait surface dans un poste partagé sur Reddit en 2023 :

Grâce à un Recherche par mot-clé Google (archive)Snopes a déterminé que des itérations de l’incident avaient circulé dans les cercles en ligne depuis au moins 2010 et avoir recirculé fréquemment dans le années qui suivent .

Snopes a fouillé le Instituts nationaux de la santé Base de données PubMed, qui comprend plus de 37 millions de citations de littérature et de recherche en sciences biomédicales. Nous avons découvert que l’histoire provenait d’un rapport de cas réel dans le Journal britannique d’obstétrique et de gynécologie dont un PDF peut être consulté ici (archive).

Le rapport de cas de 1988 décrivait une fille sans vagin complètement développé qui serait apparemment tombée enceinte après avoir été poignardée au ventre après un rapport sexuel oral.

« Une explication plausible de cette grossesse est que les spermatozoïdes ont accédé aux organes reproducteurs via le tractus gastro-intestinal lésé », écrivent les auteurs. Mais comment exactement le sperme a pu obtenir cet « accès » – par exemple, par la bave sur son ventre qui est entrée dans son corps par la plaie perforante – n’est pas tout à fait clair. Snopes a contacté l’auteur du rapport par e-mail pour obtenir des éclaircissements supplémentaires et mettra à jour cet article si nous recevons une réponse.

Un rapport de cas, il convient de le noter, diffère des études de recherche évaluées par des pairs en ce qu’il s’agit d’une analyse rétrospective de cas cliniques. Les rapports de cas décrivent un événement clinique mais ne répondent pas aux critères de recherche énoncés par le Ministère de la Santé et des Services sociaux , qui sont « une enquête systématique, comprenant le développement de la recherche, les tests et l’évaluation, conçue pour développer ou contribuer à des connaissances généralisables ». En bref, ce rapport fournit des preuves anecdotiques, mais pas des recherches établies et évaluées par des pairs.

Selon le rapport, une jeune fille de 15 ans a été admise à l’hôpital après une bagarre au couteau impliquant elle, son ancien amant et le nouveau petit ami.

« Juste avant d’être poignardée au ventre, elle avait pratiqué une fellation avec son nouveau petit ami et a été surprise en flagrant délit par son ancien amant », écrit l’auteur du rapport. « Qui exactement a poignardé qui n’était pas tout à fait clair, mais les trois participants à la petite guerre ont été admis avec des blessures au couteau. »

Les médecins ont déterminé grâce à une petite incision exploratoire connue sous le nom de laparotomie que la jeune fille avait eu deux trous au ventre résultant d’un seul coup de couteau. Son estomac était vide de « contenu gastrique » au moment de l’opération, les médecins ont donc rincé la zone avant de la recoudre. Elle a été libérée au bout de 10 jours.

Selon les experts, la longueur médiane d’un grossesse humaine est de 280 jours. La patiente en question a été réadmise à l’hôpital 278 jours après le coup de couteau avec ce qui semblait être des douleurs de travail.

Après un examen plus approfondi, les médecins auraient entendu les battements de cœur d’un fœtus.

Bien qu’elle soit en travail actif, la jeune fille n’avait pas de vagin, seulement une « fossette cutanée peu profonde », selon le rapport de cas. C’est une condition connue sous le nom de « vagin distal aplasique « , dans lequel le vagin est fermé ou absent. Également connu sous le nom de aplasie vaginale , 1 naissance vivante de femme sur 5 000 souffre de cette maladie, causée par un défaut de canalisation du vagin. Le canal vaginal est un canal musculaire qui s’étend de la vulve, les organes génitaux externes, jusqu’au col de l’utérus ou du col de l’utérus.

L’utérus de la patiente se terminait par un vagin de 2 centimètres de profondeur, selon le rapport.

« La patiente était parfaitement consciente du fait qu’elle n’avait pas de vagin et elle avait commencé des expériences orales après des tentatives décevantes de rapports sexuels conventionnels », lit-on dans le rapport, qui ajoute que ses ovaires et ses organes génitaux externes semblaient par ailleurs normaux.

Les médecins ont pratiqué une césarienne d’urgence et ont accouché d’un garçon en bonne santé pesant un peu plus de 6 livres.

Selon le rapport, la jeune fille a déclaré aux médecins qu’elle n’avait jamais eu ses règles et que même si « elle s’était inquiétée de l’augmentation de la taille de son abdomen », elle ne pouvait pas croire qu’elle pouvait être enceinte.

Mis à part l’immaculée conception, l’auteur du rapport a émis l’hypothèse que les spermatozoïdes avaient accès au système reproducteur par le tractus gastro-intestinal perforé. Les spermatozoïdes ne survivent pas très longtemps en dehors du pH du canal vaginal, mais l’auteur a soutenu que le pH élevé de la salive aurait pu aider à préserver les spermatozoïdes. Et comme son estomac était vide, le sperme aurait évité l’acide gastrique potentiellement nocif.

« La jeune mère, sa famille et le futur père se sont rapidement adaptés à la nouvelle situation et certains bovins ont changé de mains pour prouver qu’il n’y avait pas de rancune », peut-on lire dans le rapport. À l’âge de 2,5 ans, l’enfant « ressemblait beaucoup à son père légal », ce qui, selon l’auteur, « exclut une conception encore plus miraculeuse ».

Après plusieurs tentatives de reconstruction vaginale, la jeune fille a finalement subi une hystérectomie pour soulager une « douleur invalidante ».

L’auteur du rapport de cas, Douwe Verkuyl ancienne gynécologue en exercice, a été publié dans plusieurs publications scientifiques réputées, notamment La Lancette et Médecine PLOS . Ces publications énuméraient les affiliations de Verkuyl comme étant à la fois avec le Hôpitaux unis de Bulawayo au Zimbabwe et à l’hôpital Bethesda aux Pays-Bas.

Certaines publications ont rapporté que l’événement s’était produit en Afrique du Sud, mais le rapport de Verkuyl citait des hôpitaux dans ce pays et au Zimbabwe.