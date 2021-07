Une fille du Texas, 2 ans, tuée dans un «accident anormal» après qu’une partie s’envole d’une camionnette et la frappe à la tête lors d’une fête d’anniversaire – The Sun

Une fillette de 2 ans et demi a été tuée dans un « accident anormal » lorsqu’une pièce de camionnette « s’est envolée » du moteur, la frappant à la tête alors qu’elle assistait à une fête d’anniversaire familiale.

Delilah Hunt, de Gordonville, au Texas, est décédée après avoir succombé à une blessure à la tête lorsqu’« une pièce sur un pick-up Chevy [flew] hors du réservoir du moteur » le 11 juillet, ses parents ont écrit sur une page GoFundMe, créée pour aider à compenser les dépenses médicales et funéraires.

Delilah Hunt, deux ans et demi, a été tuée dans un « accident anormal » lorsqu’une pièce de camionnette a « décollé » du moteur, la frappant à la tête Crédit : KXII

La tante de Delilah, Martina Steinbrook, a déclaré que la famille était submergée par le chagrin après que la plaque de compresseur AC qu’elle tenait dans sa main se soit détachée et ait heurté l’enfant. Crédit : KXII

L’enfant assistait à une fête d’anniversaire lorsqu’elle a dû être transportée par avion dans un hôpital de Dallas Crédit : KXII

« Nous avons le cœur brisé et tristes », lit-on sur la page, créée par Jimmie Hunt. « Merci à tous ceux qui aident ; [it] signifie le monde.

« Après les funérailles, nous aimerions voyager en famille pour essayer de passer à autre chose. »

Delilah était assise sur un véhicule à quatre roues et profitait d’une fête d’anniversaire en famille lorsque la famille a essayé de déplacer le camion jaune et que la plaque du compresseur de climatisation s’est détachée et l’a heurtée, a rapporté KXII.

Le bambin a été transporté par avion au centre médical pour enfants de Dallas et admis dans l’unité de soins intensifs et répertorié dans un état critique.

Les médecins ont expliqué à la famille que la pression [built] de la blessure de Delilah et c’était devenu terminal.

Hunt a écrit sur la page de financement participatif le jour suivant : « Ça n’a pas l’air bien de perdre la fonction cérébrale.

Elle est décédée deux jours plus tard.

« À la fin de la journée, ma petite fille sera avec son grand-père et son arrière-grand-mère en train de nous surveiller », a écrit Hunt le 14 juillet.

Hunt a annoncé plus tard la nouvelle dévastatrice que « mon bébé » avait « évolué ».

« Elle a ses ailes maintenant. Nous prévoyons une célébration de sa vie.

Les larmes coulant sur son visage, la tante de Delilah, Martina Steinbrook, a déclaré à KXII que la famille était submergée par le chagrin après que la plaque du compresseur AC se soit détachée et ait frappé l’enfant.

« [I’m] blessé, pas en colère contre qui que ce soit parce que c’était un accident anormal », a déclaré Steinbrook. « Nous sommes tous sous le choc.

« C’était juste un accident anormal », a fait écho le premier intervenant Tim Bilderback à la réponse de Steinbrook dans une interview avec le point de vente.

« Si elle avait été ailleurs qu’à l’endroit où elle était assise, la blessure n’aurait pas été aussi grave.

« Personne ne s’attend à ce que cela se produise. »

La grand-mère de Delilah, Tina Heineken, se souvenait de la personnalité affectueuse et de l’intelligence de la petite fille.

« Elle était la petite fille de deux ans la plus intelligente qui soit et [the] le plus courageux; elle aimait tout simplement le monde », a expliqué Heineken.

La grand-mère était dans le déni, souhaitant un miracle qui pourrait ramener Dalila.

« Elle doit revenir vers nous. »

Delilah était assise sur un véhicule à quatre roues à côté d’une camionnette jaune lorsque la plaque s’est envolée et l’a frappée à la tête Crédit : KXII

La famille de Delilah est en deuil après son décès quatre jours après avoir été heurtée par la plaque du compresseur AC Crédit : KXII