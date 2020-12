DETROIT – Lorsqu’une famille de Michigan a demandé à sa fille d’être dispensée de passer le SAT parce qu’elle craignait d’attraper le coronavirus, les administrateurs du lycée de Bloomfield Hills ont déclaré que la fille n’obtiendrait pas son diplôme à moins qu’elle ne vienne à l’école et passe le test d’entrée à l’université.

Ils ont dit à la famille West Bloomfield que prendre le SAT était une exigence de l’État pour l’obtention du diplôme.

Mais selon les responsables de l’éducation de l’État, le Michigan n’a aucune obligation pour les étudiants de passer le SAT ou tout autre test pour obtenir un diplôme d’études secondaires.

Ne sachant pas cela, la fille a passé le test en septembre au lycée Bloomfield Hills tout en portant deux masques, l’un sur l’autre, car sa mère court un risque élevé de développer des complications plus graves du COVID-19.

Malgré ses précautions, la personne âgée de 17 ans du lycée de Bloomfield Hills a été diagnostiquée peu de temps après avec COVID-19, et elle a passé près de deux mois à se rétablir dans sa chambre tout en s’isolant de sa mère, toutes deux soucieuses d’éviter d’avoir le l’adolescent transmet la maladie parfois mortelle.

« Elle va beaucoup mieux maintenant », la plupart des symptômes ayant disparu, bien que la jeune fille n’ait ressenti que récemment un soulagement de la fatigue sévère due au virus, a déclaré sa mère au Detroit Free Press du USA TODAY Network en novembre.

Certains États interrompent à nouveau les procès devant jury: Laisse des arriérés stupéfiants et « beaucoup de gens en prison »

Exigences de test supprimées dans de nombreux collèges

La jeune fille et sa mère souhaitent rester anonymes, craignant les répercussions de la part de leurs camarades de classe et des responsables de l’école. Mais ils ont demandé au Free Press de rendre public leur cas par l’intermédiaire de leur praticienne de santé primaire, Lydia Rising, une assistante médicale qui vit également dans le district scolaire de Bloomfield Hills. La fille a été testée positive début octobre, « bien pendant la période d’incubation du COVID-19 », a déclaré Rising.

En outre, deux des amies des filles qui ont également pris le SAT le même jour «présentaient des symptômes extrêmement similaires, tous à moins de 12 heures d’intervalle, et cela indique certainement une source commune», a-t-elle déclaré. Le Free Press n’a pas été en mesure de parler aux familles des autres filles ou de confirmer si elles avaient reçu un diagnostic de COVID-19.

Rising a déclaré que rendre publique l’affaire ne pouvait pas aider la famille qu’elle soignait parce que «leur fille avait déjà le virus et ils l’ont traversé, même si ce n’était pas facile et, Dieu merci, sa mère ne l’a pas attrapé. »

Désormais, l’objectif de la famille est d’avertir les autres de ne pas subir de pression pour qu’ils passent les examens d’entrée à l’université pendant la pandémie, a-t-elle déclaré.

Appel refusé:SCOTUS nie la tentative de LSU de revendiquer l’immunité de poursuites judiciaires pour la mort de l’engagement de fraternité

Des centaines de collèges et d’universités à travers le pays ont renoncé à l’obligation pour les candidats de soumettre des résultats aux étudiants à la recherche d’une place à l’automne 2021. Certains établissements ont déclaré avoir suspendu leurs exigences pour les résultats des tests jusqu’en 2022. Quelques-uns ont même rendu la suspension permanente, après des années de les critiques affirmant que les tests ont défavorisé les candidats des universités minoritaires qui ne reçoivent pas de tutorat coûteux conçu pour aider les candidats.

La jeune fille a déjà été acceptée, sans soumettre de résultats de test, par quatre universités du Michigan: Michigan State, Eastern Michigan, Wayne State et Oakland. Elle a postulé par le biais d’un processus d’admission appelé Early Decision, ce qui signifie qu’elle a postulé à chaque université des mois avant de recevoir ses scores SAT, a déclaré Rising.

« Elle n’a toujours pas ses scores. Si cela ne vous dit pas que passer ce test était inutile, rien ne le fait », a déclaré Rising en novembre.

Les tests sont proposés uniquement avec une supervision en personne et généralement en rassemblant de grands groupes d’adolescents – des paramètres idéaux pour transmettre le coronavirus parmi les membres d’un groupe d’âge réputé «super propagateur» de la maladie, selon des experts de la santé. Même si relativement peu d’adolescents et de collégiens ont contracté le COVID-19, et encore moins de jeunes ont dû être hospitalisés, leur groupe d’âge est lié à des taux élevés de transmission aux autres, ont déclaré des experts.

Pourtant, bien qu’il puisse être simple pour les collèges ainsi que pour les étudiants de sauter le SAT cette année, ce n’est pas si simple pour les districts scolaires du Michigan et ceux de nombreux autres États. La loi fédérale actuelle exige que les écoles secondaires administrent un «test d’évaluation» d’entrée à l’université à au moins 95% des élèves éligibles chaque printemps, a déclaré Steven Snead, superviseur du programme et de l’évaluation pour les écoles d’Oakland, le district scolaire intermédiaire du comté qui assiste les districts locaux d’Oakland. Comté.

« Au Michigan, cette évaluation est le SAT », a déclaré Snead dans un e-mail.

Qui est Rebekah Jones? Un ancien scientifique des données du COVID-19 de Floride a été perquisitionné à domicile par les autorités

Après le déclenchement de la pandémie, le surintendant de l’instruction publique de l’État du Michigan, Michael Rice, ainsi que des dirigeants de l’éducation d’autres États, ont exhorté la secrétaire américaine à l’éducation Betsy DeVos à renoncer à l’exigence fédérale de la date habituelle du SAT au printemps car les écoles du pays étaient fermées, selon le Michigan. Département d’éducation. Et DeVos l’a fait.

Mais début septembre, DeVos a notifié à Rice et à d’autres chefs d’école à travers le pays que la dérogation ne se poursuivrait pas pendant l’année scolaire 2020-2021. Cela a incité les écoles de Bloomfield Hills et de nombreux autres districts du Michigan à administrer le SAT de printemps retardé en septembre et à exhorter les étudiants à le suivre.

C’est à ce moment-là que les écoles de Bloomfield Hills ont insisté auprès de la famille de la fille de West Bloomfield et de son professionnel de la santé Rising dans des appels et des courriels séparés, que le test était une exigence de diplôme de l’État. Rising a partagé avec les courriels de Free Press qu’elle avait reçus d’un administrateur de Bloomfield Hills disant que prendre le SAT était une exigence de diplomation de l’État et ceux des fonctionnaires de l’État disant que ce n’était pas le cas.

Même après avoir entendu la presse libre, le district est resté fidèle à sa déclaration erronée. Une porte-parole du district, après avoir vérifié auprès des hauts fonctionnaires, a réitéré que la participation au SAT était une exigence de l’État pour l’obtention du diplôme.

«Ce n’est pas vraiment une décision du district», a déclaré la coordonnatrice des communications Mary Holaly. Holaly a en outre déclaré que «la grande majorité de nos élèves de la classe de 2021 ont passé le SAT.» Elle a déclaré que la plupart l’ont fait le 23 septembre – le même jour que la fille qui avait contracté le COVID-19.

Faisant écho à la déclaration des écoles d’Oakland, des responsables du ministère de l’Éducation du Michigan ont déclaré que passer le SAT n’était clairement pas une exigence de l’État pour l’obtention du diplôme d’études secondaires.

«Les districts locaux peuvent en avoir besoin pour obtenir leur diplôme, mais pas l’État», a déclaré Martin Ackley, directeur des affaires publiques et gouvernementales du ministère de l’Éducation du Michigan.

Au lieu de cela, la pression exercée sur les étudiants pour qu’ils passent le SAT, exercée par les écoles de Bloomfield Hills, aide apparemment à remplir les mandats cruciaux de test d’État et fédéral d’un district.

« L’examen d’entrée à l’université (actuellement, le SAT) fait partie du Michigan Merit Exam (MME), comme l’exige la législation de l’État. Les étudiants ne sont pas tenus par l’État de passer le MME, mais les districts sont tenus responsables du taux de participation de 95%. sur les évaluations de l’État « , a déclaré Ackley, dans un courriel au nom du surintendant de l’instruction publique du Michigan.

«Tout est inconnu»:Le coronavirus sème le chaos pour les étudiants postulant à l’université

Bloomfield Hills Schools a déclaré qu’elle n’offrirait pas le SAT ce mois-ci et n’a pas décidé de l’offrir en 2021. Le district a suspendu les cours en personne à partir du 4 novembre.

Les administrateurs du district se demandent sans aucun doute, probablement comme ceux de tous les autres districts scolaires du Michigan, si DeVos changera d’avis sur la renonciation à l’exigence fédérale de tests d’évaluation ce printemps. Alors que l’administration Trump quittera ses fonctions en janvier et que DeVos devrait également partir, son successeur entendra sûrement des appels à renoncer à la nécessité du SAT pour le reste de l’année scolaire 2020-2021.

Un tel plaidoyer viendra du Michigan, selon un récent communiqué de presse du surintendant d’État de l’instruction publique, répondant au refus de DeVos d’émettre une nouvelle dérogation.

« Nous présenterons une nouvelle demande cet hiver pour les dérogations fédérales à l’administration des tests sommatifs à l’échelle de l’État », a déclaré Rice dans le communiqué.

Suivez Bill Laitner sur Twitter: @Bill_Laitner

Vaccin contre le covid19:Le candidat vaccin de Pfizer détaillé dans un rapport détaillé de la FDA, confirmant les conclusions précédentes sur la sécurité et l’efficacité

Paquet de secours COVID-19:Pas de chèques de relance, mais il offre 300 $ supplémentaires en prestations de chômage fédérales