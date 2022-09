Une fille du Bengale occidental crée un nouveau record de sommeil et gagne Rs 6 Lakh

Les loisirs jouent un rôle central dans la vie de chacun. Il est important de garder vos loisirs intacts. Dans une de ces histoires, une fille qui a toujours aimé dormir, a fait un record unique et a gagné un montant de Rs 6 lakh. Triparna Chakraborty du Bengale occidental a reçu six chèques de Rs 1 lakh chacun. Originaire de Shrirampur, Hooghly, la jeune fille a établi un record de sommeil de 9 heures par jour pendant 100 jours au total. Si l’on en croit les rapports, ce concours a été organisé au niveau de toute l’Inde, auquel 4,5 lakh personnes avaient postulé. Parmi ceux-ci, 15 candidats au total ont été sélectionnés. Ensuite, seuls quatre concurrents ont atteint la finale.

Le gagnant a révélé que les quatre candidats ont reçu un matelas et un moniteur de sommeil et ont été invités à montrer leurs capacités de sommeil. Triparna a obtenu des informations sur ce concours via un site Web. La gagnante a déclaré qu’elle avait l’habitude de se réveiller la nuit et de dormir pendant la journée. Avec le prix en argent, la fille prévoit d’acheter des choses de son choix et de ses besoins.

Elle travaille dans une entreprise basée aux États-Unis et travaille actuellement à domicile. Pour cette raison, elle doit rester éveillée la nuit.

Pendant ce temps, une étude a récemment révélé que les enfants d’âge scolaire qui dorment moins de neuf heures par nuit présentent des différences significatives dans certaines régions du cerveau responsables de la mémoire, de l’intelligence et du bien-être par rapport à ceux qui dorment les neuf à 12 heures recommandées. dormir par nuit.

Ces différences étaient corrélées à des problèmes de santé mentale plus importants, comme la dépression, l’anxiété et les comportements impulsifs, chez ceux qui manquaient de sommeil. Un sommeil insuffisant était également lié à des difficultés cognitives de mémoire, de résolution de problèmes et de prise de décision. Les résultats ont été publiés dans la revue The Lancet Child & Adolescent Health.

Des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université du Maryland (UMSOM) ont examiné plus de 8 300 enfants âgés de 9 à 10 ans. Ils ont examiné les images IRM, les dossiers médicaux et les sondages remplis par les participants et leurs parents au moment de l’inscription et lors d’une visite de suivi de deux ans à l’âge de 11 à 12 ans.

