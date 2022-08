Une fille «douce et attentionnée», 11 ans, qui s’est noyée au parc aquatique sur la photo, alors que ses camarades de classe rendent hommage à un ami «qui nous a fait sourire»

LES camarades de classe dévastés d’une petite fille décédée dans un parc aquatique ont rendu hommage à leur ami “doux et attentionné” qui “aimait faire sourire les gens”.

Kyra Hill, 11 ans, aurait participé à un parcours du combattant gonflable géant avec une dizaine d’amis au Liquid Leisure Windsor à Datchet, Berks, lorsqu’elle a disparu sous la surface.

Kyra Hill, 11 ans, est décédée tragiquement après avoir disparu sur un parcours du combattant de style Total Wipeout 1 crédit

Le personnel en larmes dépose des fleurs après la mort tragique de la petite fille Crédit : ITV NEWS

Elle est décédée à Liquid Leisure Windsor lors de la fête d’anniversaire d’un ami 1 crédit

Fleurs laissées en hommage au jeune après la tragédie Crédit : PA

Les services d’urgence sur place dans le Berkshire Crédit : Sky News

Elle n’est pas retournée au vestiaire, provoquant le chaos alors que les parents et le personnel lançaient une recherche désespérée pour la retrouver.

Une quarantaine d’adultes ont plongé dans le lac alors que les sauveteurs empruntaient des lunettes aux invités pour fouiller sous les structures gonflables.

Les services d’urgence sont arrivés à 15h55 mais Kyra n’a été retrouvée qu’à 17h10 et elle n’a pas pu être sauvée.

Un enfant de 12 ans, qui jouait au football avec l’écolière, a déclaré au Mail Online : “Kyra était si gentille.

“Elle était vraiment intelligente, elle était en tête de toutes nos classes.

“Elle aimait faire sourire les gens, elle se souciait des gens.”

Le copain a déclaré que Kyra avait joué pour la Coombe Wood School à Croydon.

Pendant ce temps, la mère d’un de ses autres camarades de classe a fondu en larmes en disant: “C’était une fille si gentille.”

Il est entendu que la mère de la fille dont l’anniversaire a été vérifié si tous les amis de sa fille savaient nager avant de les inviter à Liquid Leisure.

Le parc aquatique indique également qu’il exige que chacun confirme qu’il est un bon nageur avant de le laisser entrer dans l’eau et fournit des gilets de sauvetage pour les structures gonflables.

Mais des parents se sont plaints du parc aquatique «piège mortel» où une jeune fille est décédée un an avant sa mort tragique.

Le conseil local a tenté de faire fermer le parc il y a des mois – et les parents avaient exprimé leurs craintes quant à sa sécurité en 2021.

Une mère a raconté comment sa fille s’est retrouvée coincée la tête dans l’eau entre deux structures gonflables lors d’un incident “presque un an jour pour jour” après l’incident de samedi.

Melissa Henson, maman de deux enfants, a déclaré à MailOnline: «Je suis convaincue qu’elle se serait noyée si mon mari et moi ne regardions pas.

“Nous l’avons apporté à la direction, qui s’est excusée et nous a donné un bon pour revenir.”

Un autre parent, Danny, qui a rendu visite à Liquid Leisure la semaine dernière, a déclaré qu’il avait prédit que quelqu’un finirait par mourir au parc.

L’homme de 47 ans a déclaré: «C’est un piège mortel. Je me suis dit : ‘Quelqu’un va se faire tuer ici’.

“Les sauveteurs n’ont pas de formation de base et vous ne pouvez même pas entendre les protocoles de sécurité car le parc se trouve sur la trajectoire de vol d’Heathrow.”

Plus tôt cette année, les patrons du parc aquatique ont déclaré qu’ils étaient “profondément inquiets” qu’il doive fermer en raison d’une querelle de planification avec le conseil.

Le parc a reçu un avis d’exécution en décembre 2020, l’obligeant à fermer le “parc à thème aquatique”.

Cette décision devait faire l’objet d’une enquête de quatre jours par l’inspection de la planification en mars de cette année, mais cela a été retardé après que l’inspecteur a attrapé Covid.

Un commerçant local a déclaré : « Mon cousin travaille au parc. Elle a dit qu’ils avaient fait appel et qu’il y aurait une inspection.

“Les patrons étaient vraiment inquiets mais ça n’a pas fermé parce que l’inspecteur a attrapé le Covid et les dates ont été repoussées.

“Elle a dit que ça allait définitivement être fermé maintenant.”

La victime, nommée par des témoins sous le nom de Kyra, était censée participer au défi de style Total Wipeout avec une dizaine d’amis pour une session d’une heure à 15 heures samedi.

Mais le plaisir s’est transformé en “chaos complet” après que la mère de l’un des enfants a commencé à crier son nom vers 15h40.

Les sauveteurs se sont précipités pour demander aux visiteurs des lunettes car ils n’avaient apparemment pas d’équipement de plongée pour fouiller sous les structures gonflables.

‘PERSONNE EN CHARGE’

Environ 40 adultes ont plongé et ont commencé à chercher frénétiquement l’enfant.

Une maman de 32 ans, qui était parmi les visiteurs ce jour-là, a déclaré : « Il ne semblait pas y avoir un seul adulte responsable.

“C’était horrible. L’un des sauveteurs a dit qu’il ne voulait pas entrer parce qu’il ne voulait pas mouiller ses baskets. Certains criaient pour avoir des lunettes.

Kyra a été retrouvée deux heures plus tard et emmenée à l’hôpital de Wexham Park – mais n’a pas pu être sauvée.

Un autre témoin, qui était au parc avec ses enfants, a déclaré à Sky News que la petite fille avait été vue sous l’eau et “n’était pas remontée”.

La maman, qui n’a pas souhaité être nommée, a déclaré: “À ce moment-là, les sauveteurs sont arrivés en courant.

“Elle était avec un groupe d’amis pour l’anniversaire d’une fille.

“Ma fille a parlé au groupe d’anniversaire.”

“C’ÉTAIT HORRENDANT”

Les amateurs de parc ont raconté comment on leur avait demandé d’appeler le nom de la fille sur la plage, au cas où elle serait sortie de l’eau.

Deux hélicoptères tournaient au-dessus alors que la police et les pompiers tentaient de retrouver le jeune.

Le commandant de la zone de police locale, le surintendant Michael Greenwood, a déclaré: «Mes pensées vont à la famille et aux amis de la fille décédée à la suite de cet incident tragique.

“Nous en sommes aux premiers stades de l’enquête sur cet incident pour comprendre toutes les circonstances

“Il y a eu une réponse rapide de tous les services d’urgence et après une recherche approfondie du lac, la fillette, qui avait 11 ans, a été localisée vers 17h10 et emmenée à l’hôpital mais est malheureusement décédée.”

“TRAUMATIQUE ET PERTURBANT”

Il a ajouté: “Cela a été un incident extrêmement traumatisant et bouleversant pour toutes les personnes impliquées.

«Je sais que plusieurs membres du public sont entrés dans le lac peu de temps après que la jeune fille soit entrée en difficulté, mais n’ont pas été en mesure de la localiser.

« Je tiens à les féliciter pour leur courage et leur bravoure.

“Mes sincères condoléances vont à la famille et aux amis de la jeune fille, et je demanderais que leur vie privée soit respectée en cette période incroyablement traumatisante et pénible pour eux.”

Les activités du Liquid Leisure comprennent une gamme de sports nautiques, notamment la natation en eau libre, le wakeboard et la navigation de plaisance.

Hier, des sauveteurs et des sympathisants en larmes ont déposé des fleurs à l’extérieur du parc aquatique, qui a été fermé pour une enquête de la police de Thames Valley.

Une carte de la «famille Evans» disait: «À une belle petite fille.

“J’espère que vous savez à quel point tout le monde a essayé de vous sauver. Tu étais juste trop belle pour ce monde.

“Tu seras toujours l’étoile la plus brillante du ciel nocturne.”

La police enquête actuellement sur la mort de Kyra, qui est considérée comme inexpliquée.

L’attraction a annoncé qu’elle serait fermée dimanche dans un communiqué publié sur Facebook.

“Nos pensées et nos prières vont à la famille, aux amis et à tous ceux qui sont touchés par cet incident désespérément tragique et bouleversant”, lit-on.

“Comme la police de Thames Valley en est aux premiers stades d’une enquête, il ne serait pas juste que nous ajoutions d’autres commentaires, mais nous continuerons à les soutenir et à les aider pleinement tout au long du processus.”

Des policiers repérés devant le centre de loisirs liquide Crédit : w8media

Une ambulance aérienne a été vue survolant le parc alors qu’une recherche effrénée était lancée Crédit : Sky News

La jeune fille a été retrouvée environ une heure après sa disparition Crédit : PA

Liquid Leisure était fermé dimanche Crédit : w8media