Une fille d’Ottawa deviendra la plus jeune diplômée universitaire de l’histoire du Canada

Anthaea-Grace Patricia Dennis n’est pas votre enfant typique de 12 ans.

C’est une enfant prodige qui est sur le point de devenir la plus jeune Canadienne à obtenir un diplôme universitaire.

Samedi, Patricia Dennis traversera la scène de l’Université d’Ottawa et acceptera un baccalauréat en sciences biomédicales.

Elle a commencé le programme à l’âge de neuf ans, à une époque où la plupart de ses camarades jouaient à des jeux pendant la récréation.

Alors, comment ce prodige se sent-il à propos du grand jour ?

« Je vais être fière. J’espère ne pas tomber de la scène », a déclaré Patricia Dennis.

« Je vais être heureux pour moi aussi, pas seulement pour les autres. Je suis fier de moi pour en être arrivé là, malgré tous les obstacles et blocages qu’il y a eu pour une personne comme moi. »

Patricia Dennis a commencé le programme de sciences biomédicales à l’Université d’Ottawa à l’âge de neuf ans. (Rachelle Elsiufi/CBC News)

Maman instrumentale dans son éducation

Peut-être que personne ne sera plus fier ou excité que sa plus grande supportrice, sa mère Johanna Dennis.

Dennis a dit qu’elle avait réalisé que sa fille était spéciale quand elle avait environ deux ans et demi. Elle se sent tellement depuis.

La paire a un lien étroit.

Dennis était une mère célibataire alors qu’elle construisait sa propre carrière universitaire. Après avoir obtenu plusieurs diplômes, elle est aujourd’hui professeur de droit.

Patricia Dennis a déclaré que sa mère avait joué un rôle déterminant dans sa propre éducation.

« J’ai l’impression qu’une partie de la raison pour laquelle je vais à la convocation et que je traverse la scène est pour son propre bénéfice pour dire: » Merci d’être là pour moi. Je pense que c’est vraiment le but principal de la remise des diplômes en premier lieu », a déclaré Patricia Dennis.

« Elle est toujours là pour moi chaque fois que j’ai besoin qu’elle soit là. »

Après avoir terminé sa thèse de premier cycle, Patricia Dennis dit qu’elle peut désormais se qualifier de chercheuse. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Être un préadolescent dans un programme universitaire intensif s’accompagne d’un ensemble unique de défis. Patricia Dennis a traité des notions préconçues et des attentes des autres sur la façon dont elle va regarder, parler et agir en fonction de son âge.

« Mon conseil pour les personnes qui sont aussi jeunes, douées, intelligentes, talentueuses – ne laissez pas les attentes des autres vous abattre », a-t-elle déclaré.

« Cela a été un obstacle majeur pour moi partout où je vais. »

Elle veut aussi inspirer d’autres enfants intelligents et ambitieux.

« Je suis très motivé par le fait que je peux être le premier [to do] quelque chose. Vous savez, pouvoir montrer à d’autres personnes jeunes, douées et talentueuses que quelque chose comme ça est possible, que vous pouvez surmonter ces obstacles, a toujours été quelque chose que j’ai toujours voulu faire », a-t-elle déclaré.

« Maître du cervelet »

Le point culminant de sa carrière universitaire jusqu’à présent a été de terminer une thèse de 40 pages sur la relation entre la latéralité et l’activité fonctionnelle dans le cervelet – la partie du cerveau responsable de la coordination de l’équilibre et du mouvement.

L’article a conclu que la connectivité entre le cerveau et la main est significativement différente pour les droitiers et les gauchers.

Après avoir étudié le sujet pendant environ un an, Patricia Dennis a présenté ses découvertes au Symposium de l’Institut de biologie d’Ottawa-Carleton.

« Je peux maintenant me qualifier de chercheuse », a-t-elle déclaré. « Il y a des gens qui s’intéressent à ce que je fais, et je me sens comme le maître du cervelet. »

Lorsqu’elle ne fait pas de recherches ou n’écrit pas sur le cerveau, Patricia Dennis est une « très bonne » violoniste, a déclaré sa mère.

Elle aime aussi jouer avec ses chats et regarder des émissions de télévision avec sa famille.

Après une pause bien méritée dans ses études au cours de l’été, Patricia Dennis poursuit des études de troisième cycle.

Ses trois meilleurs candidats sont l’Université McGill, l’Université de Toronto et l’Institut de technologie de l’Illinois, et elle souhaite poursuivre ses recherches sur l’activité fonctionnelle dans le cervelet.

« Je le reprendrai probablement quand j’aurai mon propre laboratoire, et je pourrai amener les gens à le faire aussi avec moi, car je serai en charge », a-t-elle déclaré.