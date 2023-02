Une fille disparue de 14 ans retrouvée vivante et enceinte dans une armoire un an après sa disparition dans l’horreur des enlèvements

Une jeune fille de 14 ans DISPARUE a été retrouvée vivante et enceinte après que la police l’a trouvée cachée dans une armoire.

L’adolescente sans nom a disparu en 2021, mais un an plus tard, elle a finalement retrouvé son père après l’horrible épreuve.

Un adolescent disparu a été retrouvé par des flics de Houston caché dans une armoire Crédit : Alamy

La police a été avertie par un membre du public avant de fouiller la maison à Port Huron, dans le Michigan, et a été stupéfaite de trouver le jeune à l’intérieur.

Elle a été découverte à l’intérieur de l’armoire du couloir, à quelques mètres de l’endroit où les occupants étaient assis malgré les affirmations selon lesquelles ils n’avaient jamais vu l’adolescente.

Les quatre occupants de l’adresse ont d’abord refusé de laisser entrer les flics jusqu’à ce qu’ils reviennent avec un mandat de perquisition – ce qui, selon les officiers, était un énorme drapeau rouge.

S’adressant au maréchal adjoint de Detriot Free Press, Robert Watson, a déclaré: “Ils ne nous ont pas laissés entrer. Ils ne nous ont pas permis de parler à qui que ce soit dans la maison, ce qui était un énorme drapeau rouge pour nous.

“La dame a dit: ‘Revenez avec un mandat de perquisition. Alors nous l’avons fait.”

Elle a été retrouvée cachée derrière une pile de vêtements alors que les flics fouillaient la maison.

La jeune fille a été emmenée à l’hôpital pour un examen de bien-être où il a également été découvert qu’elle était enceinte d’environ cinq mois.

On pense que la jeune fille s’était enfuie de son foyer d’accueil avant de disparaître il y a 12 mois.

Le maréchal adjoint Robert Watson a ajouté: “Elle était assez bouleversée, elle pleurait et elle avait assez peur. Elle n’était pas sûre de ce qui allait lui arriver.”

Les autorités pensent que la mère de la jeune fille l’avait déplacée de maison en maison dans le but de la cacher.

Les autorités cherchent maintenant à poursuivre les accusations d’enlèvement parental contre la mère tandis que les occupants de la maison pourraient également être accusés d’héberger un fugitif.

Watson a été informée par les services de protection de l’enfance que son père était “très soulagé” d’avoir sa fille à la maison.

Elle était également “extatique” d’être réunie avec son père biologique.

L’adjoint Watson a déclaré: “Il [the Dad] faisait face à ce cauchemar depuis un an et demi. Et il est dans un bien meilleur endroit maintenant.

“Quand vous pouvez ramener un enfant à la maison dans sa famille, surtout quand il est parti depuis un an et demi, je ne pouvais tout simplement pas imaginer ce que c’était, c’est pourquoi cette mission est si importante pour moi.”