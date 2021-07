Une fille disparue de 11 ans qui a disparu de son domicile à Bolton est retrouvée à Londres après deux jours de recherche

Une fillette de 11 ans qui a disparu de son domicile à Bolton a été retrouvée à Londres, a déclaré un ami de la famille.

Fatuma a été découverte à Londres samedi après-midi après que ses parents lui aient demandé de rentrer rapidement chez elle.

Fatuma a été découverte à Londres samedi après-midi Crédit : PA

Fatuma a été vue sur CCTV avec un homme et une femme Crédit : gmp Police

Un communiqué de la police du Grand Manchester a déclaré: « Fatuma Kadir, 11 ans, disparue a maintenant été retrouvée saine et sauve.

« Nous tenons à remercier les médias pour leur aide dans le partage de notre appel.

« Une interview avec les médias a eu lieu plus tôt dans la journée, la famille a maintenant demandé que le matériel ne soit plus utilisé. »

Plus tôt samedi, son père Asheem a déclaré lors d’une conférence de presse que son comportement était « normal » avant son départ, ajoutant qu’il n’avait « aucune idée de ce qui a causé cela, aucune idée du tout ».

« Pourquoi elle est allée à Londres, nous n’en avons aucune idée. »

Selon ses amis et sa famille, Fatuma a apparemment aspiré à déménager à Londres lorsqu’elle serait plus âgée et l’a pris « très au sérieux ».

Elle a été vue dans un train de Manchester Piccadilly à Birmingham New Street à 21h27 avant de se rendre à Londres Euston.

La police a diffusé des images de vidéosurveillance de Fatuma avec un homme et une femme, avec qui elle est arrivée dans la capitale à 1h17 du matin.

Paul Robinson, inspecteur en chef de la police de Bolton, a déclaré que quelqu’un correspondant à la description de Fatuma avait dit à un membre du public qu’elle avait 15 ans et qu’elle se rendait chez sa tante dans le quartier de London Bridge de la capitale.

M. Robinson a ajouté qu’elle avait été vue pour la dernière fois à 15 heures près du London Eye et qu’elle avait une somme d’argent « substantielle » avec elle.

Cependant, le traducteur a déclaré: « La famille ne connaît personne de Londres … pas une seule personne. »

Fatuma est de Bolton Crédit : gmp Police

Elle a été vue en train de quitter Londres Euston seule Crédit : gmp Police