Une fille détruisant la console PS de son père en la mettant dans de l’eau sale donnera un chagrin à tous les joueurs

Les amateurs de Playstation sont partout dans le monde. Pour les joueurs, il est très important de bien prendre soin de leur Playstation et de ses consoles. Seuls les joueurs peuvent ressentir la douleur lorsque les choses tournent mal avec leur précieuse Playstation. Une vidéo similaire qui devient virale montre une fille qui a détruit la console PS de son père. On peut la voir le mettre dans de l’eau sale. On peut la voir plonger encore et encore. Téléchargée par l’utilisateur de Twitter YabaLeftOnline, la vidéo est en effet douloureuse pour tous les jeux.

“J’ai mal au nom de son père”, a lu la légende sur Twitter. On peut également la voir appuyer sur les boutons et en évacuer l’eau. Regarde:

J’ai mal au nom de son père pic.twitter.com/gfFJr7Sn0N — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) 26 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir près de 117 000 vues. “Ce que les gens font pour attirer l’attention ces jours-ci, il y a tellement de problèmes avec ce clip. Premièrement, laisser l’enfant jouer avec de l’eau sale. Deuxièmement, la laisser avec le pad et continuer à enregistrer TRASH”, a écrit un utilisateur de Twitter en colère. Une autre personne a écrit : « Rien à voir ici. C’est la mère qui a donné le coussin à la fille. Elle n’aime pas que son mari ne lui envoie rien, il joue au jeu. “

Pendant ce temps, plus tôt, un clip d’une petite fille maquillant son père alors qu’il est patiemment allongé sur le canapé à côté d’elle est vraiment incontournable. Cela commence par la fille qui dit à sa mère, qui enregistre la vidéo, qu’elle maquille son père.

La petite fille, vêtue d’un haut noir et de leggings roses, semble profiter de son temps avec son père. Le père dit alors à la mère que sa fille a déjà peint ses yeux avec une ombre à paupières scintillante. La maman qui a partagé la vidéo a également sous-titré la vidéo, “C’est un tel soldat”. La vidéo a reçu plus de 2,5 millions de vues sur Instagram.

