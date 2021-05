Une fille découvre que sa mère a payé son fiancé pour l’épouser après qu’elle soit sortie bisexuelle

Un incident inattendu est survenu lorsqu’une jeune femme a partagé son horreur de découvrir que sa mère avait payé son fiancé pour sortir avec elle. La vérité est apparue sur la future mariée quand il a été révélé que c’était sa mère qui avait acheté la bague de fiançailles et non son partenaire.

Partageant son expérience sur BuzzFeed, la femme a révélé qu’elle s’était fiancée après seulement deux mois de fréquentation car elle était follement amoureuse de son partenaire. Son petit ami avait proposé une bague en diamant massif et elle ne pouvait pas se résoudre à dire non. Il a insisté pour se faire atteler car ils étaient follement amoureux l’un de l’autre et, par conséquent, ne voyaient aucun intérêt à attendre plus longtemps. En apprenant la nouvelle, la mère de la femme était extatique et à l’approche du jour du mariage, elle a acheté à sa fille une robe incroyablement chère.

Ses parents ont même continué à payer pour tout le mariage. Elle a donc demandé à son partenaire pourquoi ses parents ne partageraient pas la charge financière de la cérémonie, mais ses parents ont insisté pour tout payer, affirmant que la famille de son fiancé était pauvre. Les soupçons se sont glissés à ce stade, car la bague de fiançailles qu’il lui avait proposée était assez chère.

Après avoir creusé un peu, la femme a découvert que la bague avait été achetée par sa mère un mois avant de commencer à sortir avec son partenaire.

Face à ses parents, elle a découvert que sa mère avait tout organisé et payé toutes les dates avec le mariage parce qu’elle était désespérée de marier sa fille. Le fiancé était là pour l’argent, a-t-il été révélé. La femme pense que sa mère a eu l’idée entière parce qu’elle était récemment devenue bisexuelle.

