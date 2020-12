Une fille de sept ans et un garçon de trois ans sont morts après qu’un incendie a ravagé la maison de trois étages d’une famille de banlieue.

Une femme de 35 ans a subi des blessures qui ont changé sa vie, notamment des fractures après avoir sauté d’une fenêtre pour échapper à l’incendie qui s’est déclaré hier vers 7 heures du matin à Eynesbury, une banlieue de St Neots, dans le Cambridgeshire.

Les enfants ont été déclarés morts sur les lieux, la femme a été transportée à l’hôpital et un homme de 46 ans, apparemment le beau-père des enfants, a été légèrement blessé alors qu’il se précipitait à l’intérieur pour tenter de les sauver.

La cause de l’incendie n’a pas encore été établie, mais la police travaille avec les enquêteurs sur les incendies pour se rendre sur la route de l’incendie.

Les policiers et les pompiers poursuivent leurs enquêtes sur la propriété aujourd’hui, et des hommages floraux ont commencé à s’accumuler sur un bord près de la maison.

Des enquêtes sont en cours pour la source de l’incendie après que les deux enfants ont perdu la vie hier. Les équipes de pompiers restent sur les lieux

Une femme est arrivée avec des fleurs pour pondre sur les lieux ce matin après qu’un garçon et une fille aient été tués par l’incendie hier

Les fenêtres des deuxième et troisième étages de la maison mitoyenne sont complètement brûlées, les pièces à l’intérieur sont noircies et les gouttières ont fondu.

La maison est située dans un domaine moderne près de St Neots, avec de nombreuses maisons décorées pour Noël – y compris une couronne de fête sur la porte d’un voisin immédiat.

La mère des enfants est maintenant à l’hôpital en convalescence après avoir sauté du bâtiment, selon une page GoFundMe créée pour soutenir la famille. La police a déclaré que les blessures de la mère avaient été causées par un saut d’une fenêtre du deuxième étage.

Une tente médico-légale blanche a été installée devant la propriété vendredi, avec une unité de soutien scientifique de la police et l’équipe de chiens d’enquête des pompiers du Hertfordshire Fire and Rescue Service sur les lieux.

Des peluches et des hommages floraux ont été laissés sur le bord de la maison.

Un message laissé sur un ours en peluche a déclaré: « Nous n’avons pas de mots. Tellement navré. J’espère que vous êtes tous dans un meilleur endroit. XXX. »

Angela Russell, organisatrice de GoFundMe, a déclaré: « Un incendie s’est déclaré aujourd’hui, laissant une famille en ruine.

Des photographies de la scène montrent des dommages causés par le feu et la fumée autour des fenêtres des premier et deuxième étages de la propriété

Des équipages de Huntingdon, Sawtry, St Neots, Gamlingay, Cambridge, ainsi que des équipages du service d’incendie et de sauvetage du Bedfordshire ont assisté à la scène

« La mère est à l’hôpital avec des os cassés après avoir dû sauter de la fenêtre, et de manière dévastatrice, les 2 enfants de 3 et 8 ans n’ont pas survécu.

« Le beau-père reçoit également une aide médicale après être rentré à la maison pour essayer d’avoir accès pour sauver les enfants.

« Ce couple a perdu sa maison et les personnes les plus précieuses de sa vie, veuillez faire un don et aider. »

Le voisin Charles Cooper, 30 ans, a déclaré que l’incendie était devenu incontrôlable « assez rapidement ». Il a ajouté: « Au moment où ma femme et moi nous sommes réveillés, les pompiers étaient déjà arrivés.

«Il a fallu trois ou quatre bonnes heures avant que la fumée ne se dissipe. Les flammes sortaient de la fenêtre du haut.

Il a dit qu’il ne connaissait pas la famille à qui parler, mais a dit « nous leur donnerions un signe de la main ».

Il a ajouté: « J’ai vu les enfants jouer dans le jardin.

«Tout le monde est parfaitement poli et agréable, mais ce n’est pas le genre d’endroit où nous nous réunissons tous régulièrement.

Le voisin Peter Kellythorn, 40 ans, a déclaré qu’il y avait une odeur « comme si quelque chose brûlait » quand il s’est réveillé hier.

«Je me suis habillé, je suis sorti et il y avait de la fumée qui s’échappait de la fenêtre arrière», a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’une antenne parabolique sur la maison semblait avoir fondu et a déclaré: « La chaleur – il ne faut pas y penser.

‘C’est affreux. Nous espérions que tout le monde était sorti. Ce sont des maisons assez récentes et elles sont toutes équipées d’alarmes incendie et autres. C’est juste horrible.

Décrivant la scène d’aujourd’hui, un témoin oculaire a déclaré: « Cela a l’air assez horrible.

« C’est une maison à trois étages – la fenêtre du haut et les deux fenêtres de l’étage du milieu sont vidées, et la fenêtre du rez-de-chaussée est recouverte de plastique.

Les équipes de pompiers photographiées sur les lieux hier matin alors que l’incendie continuait de se consumer dans la maison où deux enfants sont morts

Les hommages laissés à l’extérieur de la maison comprenaient deux lapins pour le garçon et la fille décédés

«Les enquêteurs d’incendie entrent et sortent. Il y a aussi une unité pour chiens ici, bien qu’ils ne soient pas encore entrés.

Les gens ont déjà commencé à publier des messages sincères de condoléances sur Facebook.

Une personne a déclaré: « C’est tellement déchirant. Condoléances à toute la famille et aux amis.

Un autre a ajouté: « Absolument dévastateur. RIP petits anges, force et amour au reste de la famille en cette période déchirante.

Une page GoFundMe créée par un voisin avec pour objectif de collecter 1000 £ pour la famille avait atteint 3000 £ vendredi après-midi.

La voisine Simona Bagnato Ogbeni, 39 ans, a lancé la page de collecte de fonds pour soutenir la famille impliquée dans la tragédie.

Elle a dit qu’elle ne connaissait pas bien les occupants mais qu’elle voulait montrer qu’il y avait un esprit communautaire en place.

Des voisins ont laissé des fleurs sur les lieux alors que les enquêteurs cherchaient à découvrir la cause de l’incendie

Une fenêtre du rez-de-chaussée a été scotchée alors que les équipes de pompiers sont entrées dans la propriété ce matin

Simona a déclaré que son mari et elle vivaient à quelques portes de la propriété ravagée par l’incendie, qui est à la vue de l’arrière de leur maison.

Elle a déclaré: « Nous ne connaissons pas les personnes impliquées – nous les aurions peut-être vues dans le parc. Mais nous sommes vraiment proches – notre porte arrière fait face à la route principale. Nous avons vu la fumée le matin.

«Dès que nous l’avons vu, mon mari s’est précipité dehors. Nous l’avons vu de la fenêtre de notre chambre. C’était une fumée noire très sombre. Mon mari a vu les flammes en premier – je me préparais.

«Il y avait une très, très mauvaise odeur. Quand mon mari est revenu, il a dit que c’était une scène horrible. Il a dit: « N’allez pas là-bas ».

«Quand il y avait moins de monde, je suis allé voir. Les fenêtres sont toutes brûlées.

Simona a lancé sa page GoFundMe au lendemain de la tragédie.

Elle a ajouté: « En tant que voisins, nous ne pouvons rien faire d’autre que vous aider. [The total] est déjà supérieur à 3 000 £. Je l’ai mis là sans but. C’est Noël et ça a été une année très malheureuse. Nous devons tous être gentils.

«Nous ne pouvons pas les ramener, mais un petit geste est la seule chose que nous pouvons faire. Nous disons: « Vous n’êtes pas seuls ». C’est à cela que servent les communautés. »

Des voisins ont apporté un bouquet de fleurs à laisser à l’extérieur de la maison brûlée alors qu’une femme reste à l’hôpital

La collecte de fonds d’une autre page, Gemma Phillips, a déclaré: « N’ayant été touchée que récemment par la dévastation causée par l’incendie de la maison de ma tante, mon cœur va complètement à cette famille.

«Je ne peux qu’imaginer la souffrance qu’ils subissent. Montrons-leur que nous nous soucions d’eux en faisant un don pour les aider à traverser le traumatisme incommensurable qu’ils doivent subir.

Et Simona Bagnato a écrit sur Go Fund Me: ’10 / 12, à Eynesbury – Buttercup Avenue, une maison voisine de la nôtre a eu un accident.

«La maison est totalement incendiée. «En tant que voisin (sic), j’ai pensé aider à collecter des fonds pour cette famille qui a tout perdu.

«Je sais qu’un peu d’aide de chacun de nous fera une différence pour ces malheureux. Merci pour votre temps.’

Des équipages de Huntingdon, Sawtry, St Neots, Gamlingay, Cambridge, ainsi que des équipages du service d’incendie et de sauvetage du Bedfordshire ont assisté à la scène. Une quarantaine de pompiers étaient présents hier.

Le chef du service d’incendie et de sauvetage du Cambridgeshire a qualifié l’incendie de « dévastateur » dans un communiqué. Chris Strickland a déclaré: « C’est un incident tellement dévastateur et nos pensées restent avec la famille.

Toutes les fenêtres des étages supérieurs de la maison ont été complètement détruites, tandis que les maisons environnantes semblent avoir échappé aux dommages

« Les équipes se sont battues sans relâche pour maîtriser l’incendie et localiser les enfants à qui on leur avait dit qu’ils étaient toujours dans la maison. C’est l’un des incidents les plus difficiles auxquels vous pouvez assister en tant que pompier et nous nous occupons des équipages qui étaient là.

« Mais toutes nos pensées vont beaucoup à la famille et à la communauté locale et nous serons dans la région au cours des prochains jours pour apporter un soutien aux résidents. »

Les images montrent que les habitants ont commencé à déposer des fleurs et des hommages à côté d’un petit arbre près de la maison ce matin.

Publiant sur Facebook, une personne a déclaré: « Pour quiconque souhaite laisser des fleurs pour la famille de l’incendie de la maison à Eynesbury hier, il y a un petit arbre près de la maison et l’équipe d’enquête sur les incendies a dit de les laisser là.

«Je viens d’en coucher et sans le savoir, j’étais le premier. En pensant à toute la famille en cette période horrible.

Les résidents à proximité ont sonné l’alarme après avoir remarqué qu’un « grave incendie de maison » s’était emparé de la propriété dans le développement de Knights Park près d’un supermarché Tesco.

La police du Cambridgeshire a déclaré hier: « Nous avons été appelés à 7 h 16 ce matin, jeudi 10 décembre, par le service d’ambulance qui a signalé un incendie dans une maison de Buttercup Avenue, à Eynesbury.

«Les trois services d’urgence sont présents. Il est conseillé aux résidents d’éviter la zone pendant que les services d’urgence répondent à l’incident.