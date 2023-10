Une fille de New York enlevée lors d’un voyage de camping en famille retrouvée vivante grâce aux empreintes digitales d’une demande de rançon

Une fillette de neuf ans qui a disparu lors d’un séjour de camping familial dans le nord de l’État de New York était « en sécurité et en bonne santé » lundi soir après qu’une recherche massive de deux jours ait abouti à son sauvetage et à l’arrestation d’une personne soupçonnée d’être responsable de son enlèvement. a déclaré la police.

Charlotte Sena a disparu alors qu’elle faisait du vélo tôt samedi soir dans le parc d’État de Moreau Lake, une zone très boisée située à environ 60 kilomètres au nord d’Albany.

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré lundi soir lors d’une conférence de presse que les enquêteurs avaient pu identifier une empreinte digitale sur une note de rançon qui aurait été laissée par le suspect qu’elle a identifié comme étant Craig Nelson Ross Jr., 47 ans.

« Ce qui s’est passé est extraordinaire », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que pendant que le reste de la famille de Charlotte restait au terrain de camping où elle avait disparu, la police surveillant leur maison a vu quelqu’un déposer une note dans leur boîte aux lettres à 4 h 20 (heure de l’Est) lundi. La police d’État a retiré les empreintes digitales de la note et la seconde correspondait à Ross, qui figurait dans une base de données d’une affaire de conduite en état d’ébriété en 1999, a déclaré Hochul.

Les agents des forces de l’ordre ont relié Ross à une propriété appartenant à sa mère, sont entrés et l’ont trouvé dans un camping-car vers 18h30, a-t-elle déclaré.

« Après une certaine résistance, le suspect a été arrêté et immédiatement la petite fille a été retrouvée dans une armoire », a déclaré Hochul. « Elle savait qu’elle était secourue. Elle savait qu’elle était entre de bonnes mains.

Charlotte a été emmenée dans un hôpital local, comme c’est la coutume, a déclaré Hochul.

Les autorités ont déclaré qu’il s’agissait toujours d’une enquête active.

Amber Alert employé, recherche intensive

Le sauvetage a marqué la fin d’une recherche intense. Environ 400 personnes ont participé lundi à la chasse à la jeune fille, dont des gardes forestiers, des policiers et des pompiers.

Charlotte, une élève de quatrième année de Greenfield, à proximité, faisait du vélo autour d’une boucle de camping dans le parc avec d’autres enfants lorsqu’elle a décidé de faire le tour seule une fois de plus. Ses parents ont été alarmés lorsqu’elle n’est pas revenue après 15 minutes, a déclaré Hochul lors d’un point de presse dimanche.

La mère de la jeune fille a appelé le 911 après que son vélo ait été retrouvé vers 18 h 45 samedi.

Les autorités ont émis une alerte Amber dimanche matin après une recherche exhaustive car « il était tout à fait possible qu’un enlèvement ait eu lieu », a déclaré le lieutenant-colonel de la police d’État Richard Mazzone.

Les soldats avaient installé plusieurs points de contrôle sur les routes rurales sinueuses autour du parc. Ils ont arrêté les conducteurs et leur ont demandé s’ils connaissaient la famille, s’ils avaient vu la photo de la jeune fille ou s’ils disposaient d’autres informations susceptibles de faciliter les recherches. Ils ont également demandé à certains conducteurs d’ouvrir leur coffre.

Le parc est resté fermé en raison des recherches, tandis que les autorités fédérales ont également émis une restriction temporaire des vols au-dessus du parc pour la sécurité des opérations aériennes des forces de l’ordre.

Le district scolaire central de Corinthe a déclaré qu’il disposait de conseillers supplémentaires à l’école primaire de Charlotte pour les élèves ou le personnel ayant besoin de soutien.

« Nos pensées vont à la famille Sena », a déclaré le district dans un communiqué.

Des accusations n’avaient pas encore été portées contre le suspect lorsque Hochul a parlé. Ross était toujours interrogé lundi soir.

On ne savait pas immédiatement s’il avait un avocat pour commenter en son nom.