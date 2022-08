Une fille de Mumbai retrouve sa famille neuf ans après avoir été kidnappée

Dans ce qui vient comme une histoire réconfortante, Pooja Gaud, 16 ans, a retrouvé sa mère neuf ans après avoir été prétendument kidnappée par un couple à à peine un kilomètre de l’endroit où elle vivait dans un bidonville de Juhu. La nouvelle de la disparition de Pooja a fait la une des journaux lorsque le sous-inspecteur adjoint Rajendra Bhosale, qui était responsable du bureau des personnes disparues au poste de police de DN Nagar pendant cinq ans de 2010 à 2015, a déclaré que son équipe avait réussi à retrouver tous les enfants signalés. disparu à son bureau sauf Pooja. Selon un rapport du Hindustan Times, Bhosale a déclaré : “Je porte toujours sa photo dans mon portefeuille.” Il a ensuite pris sa retraite en 2015.

“Même après ma retraite, j’ai pensé à la fille tous les jours et j’ai prié pour qu’elle soit retrouvée. Je suis ravi et je peux maintenant me reposer sans plus de tension », a déclaré Bhosale.

Maintenant, la police de DN Nagar a enregistré un premier rapport d’information (FIR) contre Harry D’Souza et son épouse, Soni. Tous deux sont des résidents de Juhu Galli. Le FIR a été déposé en vertu des articles 363 (enlèvement), 365 (intention d’enlèvement), 368 (séquestration), 370 (trafic) et 374 (contraindre illégalement une personne à travailler) du Code pénal indien. D’Souza a été arrêté jeudi soir et placé en garde à vue jusqu’au 10 août.

Pooja a disparu le 22 janvier 2013. Cela s’est produit alors qu’elle se rendait à pied à l’école municipale, située à environ un kilomètre de sa résidence. Son frère aîné Rohit marchait devant elle.

Lors d’un entretien avec Hindustan Times, Rohit a déclaré: «Nous avons quitté la maison ensemble pour aller à l’école. Je marchais un peu en avant. À un moment donné, je me suis retourné pour vérifier qu’elle allait bien, mais je ne pouvais pas la voir. Je suis allé à l’école et après avoir assisté à une conférence, je suis allé dans sa classe et j’ai demandé au professeur de la classe si Pooja était arrivée. Elle m’a dit que Puja n’était pas venue à l’école.

Pooja a expliqué comment D’Souza et sa femme l’ont emmenée hors de Mumbai pendant plusieurs années. Elle a affirmé que le 22 janvier, les D’Souza l’ont emmenée à Haji Malang à Kalyan, célèbre pour son fort situé sur une colline. Ils y sont restés deux jours. Cependant, à leur retour, ils prirent une chambre dans la même localité.

