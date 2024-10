Une fille de l’Ohio admet avoir coupé le camion-citerne qui a déversé un produit chimique l’année dernière dans l’Illinois, tuant 5 personnes

SPRINGFIELD, Illinois — UN rapport fédéral sur un accident de camion-citerne il y a un an dans le centre de l’Illinois qui a déversé un produit chimique toxique et tué cinq personnes, comprend une interview avec une jeune fille de 17 ans de l’Ohio qui admet que le camion a été forcé de quitter la route lorsqu’elle l’a dépassé avec la mini-fourgonnette elle conduisait.

Le le camion-citerne a ralenti et a tiré vers la droite pour permettre à la mini-fourgonnette de revenir sur la voie de droite et d’éviter une collision frontale avec la circulation venant en sens inverse sur l’US 40 à deux voies à Teutopolis le 29 septembre 2023, selon une vidéo de la caméra de tableau de bord du camion également publiée mercredi soir par le National Transportation Safety Board.

« Oh, (juron). Ouais. Oh mon Dieu. Ouais, c’est totalement ma faute. Ouah. Saint (explétif) », a déclaré la jeune fille en regardant la vidéo du camion malheureux lors d’un entretien avec la police de l’État de l’Illinois le 4 octobre 2023.

Le camion-citerne transportait de l’ammoniac anhydre caustique lorsqu’il s’est mis en portefeuille et a heurté une remorque utilitaire garée juste à côté de l’autoroute. L’attelage de la remorque a percé le réservoir, déversant environ la moitié de la charge de 7 500 gallons (28 390 litres) vers 20 h 40, juste à l’ouest de Teutopolis, une communauté située à environ 110 milles (177 kilomètres) au nord-est de Saint-Louis.

Cinq personnes en sont mortesdont trois membres de la famille qui se trouvaient à proximité de la route lorsque l’incident s’est produit. Environ 500 personnes ont été évacuées quelques heures après l’accident pour leur éviter d’être exposées au panache dangereux du produit chimique utilisé par les agriculteurs pour ajouter des engrais azotés au sol et dans les grands bâtiments comme réfrigérant.

La commission des transports a déclaré que ses dernières conclusions sont simplement un compte rendu factuel et n’incluent pas d’analyse ou de conclusions, qui sont attendues plus tard.

La police de l’État de l’Illinois a mené sa propre enquête et la porte-parole Melaney Arnold a déclaré que le département avait remis ses conclusions le mois dernier au procureur de l’État du comté d’Effingham, Aaron Jones. Un message sollicitant les commentaires de Jones a été laissé à son bureau jeudi.

La jeune fille, dont le nom est expurgé dans la transcription de l’entretien avec la police d’État parce qu’elle était mineure à l’époque, a déclaré qu’elle voyageait avec sa mère et son frère pour rendre visite au petit ami de sa mère dans la banlieue de Saint-Louis dans l’Illinois. Un accident sur l’Interstate 70 plus tôt dans la nuit a détourné une grande partie du trafic vers l’US 40, et elle a déclaré avoir croisé trois camions sur la route en direction ouest vers Teutopolis.

La jeune fille a déclaré que son passage du camion-citerne avait commencé dans une zone de dépassement, bien qu’un panneau d’interdiction de dépassement apparaisse dans la vidéo. Elle a déclaré qu’une fois qu’elle a commencé à dépasser, elle a réalisé qu’elle devait accélérer pour dégager la circulation venant en sens inverse et a estimé qu’elle roulait à 90 mph lorsqu’elle a reculé vers la droite, glissant de peu devant un véhicule venant en sens inverse. Elle a déclaré aux enquêteurs que sa mère était bouleversée par cet appel rapproché, mais elle pensait avoir suffisamment d’autorisation.

Cependant, elle a décliné l’offre des enquêteurs de la police de montrer à nouveau la vidéo de la caméra embarquée.

« Non, tu n’es pas obligé. C’était totalement de ma faute », a déclaré la jeune fille. « Honnêtement, dans le passé, j’ai eu des moments où je n’ai tout simplement pas fait preuve de jugement pour juger des distances et si j’avais assez de temps pour quelque chose. »

En tentant de donner à la mini-fourgonnette de l’espace pour passer, le camion s’est déplacé sur l’accotement, a perdu de la traction sur du gravier, puis a heurté un ponceau de drainage, selon le chauffeur du camion, qui a survécu. En continuant vers l’ouest, la jeune fille a déclaré qu’elle avait bientôt vu des véhicules d’urgence arriver vers l’est, mais qu’elle ne les avait pas reliés au passage du camion.

Elle a déclaré qu’avant le voyage de retour de la famille dans l’Ohio, lorsque sa mère lisait à haute voix les reportages sur l’accident, elle n’avait aucune idée de ce qui s’était produit.

« Bien sûr que non », a-t-elle déclaré aux enquêteurs. « Je te l’ai dit trois fois. »

Lorsque l’un des enquêteurs s’est dit incrédule que personne dans la voiture n’ait remarqué un camion qui se retournait derrière eux, elle a doublé sa mise.

« Personne n’a dit : ‘Oh, le gars derrière toi a quitté la route' », a déclaré la jeune fille. « Cela aurait été une grosse affaire pour tout le monde. Nous nous serions dit : « Oh, (explétif), je viens de provoquer quelque chose de vraiment grave », et puis toute notre nuit aurait été de déterminer « quoi faire ».