Une fille de l’Alabama, 7 ans, vend de la limonade à la boulangerie de sa mère pour payer ses propres chirurgies cérébrales après avoir été diagnostiquée avec de multiples malformations cérébrales.

Liza Scott a installé un stand à l’intérieur de Savage’s Bakery à Homewood, en Alabama, où elle vend sa propre limonade maison ainsi que des biscuits et des cannes de bonbon pour récolter des fonds pour son traitement salvateur.

La petite fille a été diagnostiquée ce mois-ci avec trois malformations cérébrales rares – une irrégularité du cerveau – après avoir subi une crise en janvier.

Liza est sur le point de subir la première de plusieurs chirurgies du cerveau à l’hôpital pour enfants de Boston en mars alors qu’elle a déclaré: « J’espère y arriver », mais a admis « je sens que je ne le ferai pas ».

Elizabeth, la mère de Liza, qui est copropriétaire de Savage’s Bakery, a déclaré que la vie de la famille avait été « bouleversée » depuis que les médecins ont appris que sa fille était atteinte de cette maladie rare.

Liza a installé le stand de limonade à l’intérieur de la boulangerie du quartier afin qu’elle puisse vendre ses créations sucrées, avec tous les profits de chaque verre destinés à ses prochaines chirurgies cérébrales.

Faire de la limonade et la vendre à la communauté locale était déjà l’une des « activités préférées » de la fillette de 7 ans, selon une page MightyCause créée pour les dons pour son traitement.

« S’il y a quelqu’un qui peut prendre des citrons et se rendre à la limonade la plus incroyable de tous les temps, c’est Liza », lit-on sur la page, mise en place par Elizabeth.

«Vendre de la limonade (et d’autres friandises spéciales) est l’une de ses activités préférées.

Elizabeth a déclaré que l’amour de sa fille pour la limonade avait « inspiré ce prochain voyage » alors qu’ils se préparaient à la route « inimaginable » à venir.

«Dès le début, Liza a pris les citrons qui lui ont été lancés et nous a montré à tous que faire de la limonade, c’est ajouter un peu de zeste à la vie», écrit-elle.

Liza a déclaré à News 19 qu’elle avait peur de ne pas survivre à sa première intervention chirurgicale le mois prochain.

«Je ne peux pas le supporter. Alors, j’espère réussir », a déclaré Liza. «Ma mère n’arrête pas de dire que je vais le faire, mais j’ai l’impression que je ne le suis pas.

Liza a d’abord subi une crise de Grand Mal – où l’individu perd connaissance et subit de violentes contractions musculaires – le 30 janvier.

Après des semaines de tests, les neurologues et les neurochirurgiens de l’hôpital pour enfants de Birmingham ont découvert qu’elle avait un cerveau « très spécial » avec trois malformations cérébrales.

Les malformations sont rares et encore plus rares pour un individu d’en avoir plus d’une, a déclaré Elizabeth.

« Dans la plupart des cas de ces malformations rares, les médecins ne voient qu’une seule malformation – dans le cas de Liza, elle en a 3 – la première une schizencéphalie (ou fente) – la seconde une malformation artério-veineuse pariétale – ou AVM (vous et moi le savons comme un anévrisme ) – et enfin, une fistule artério-veineuse durale (DAVM) – ou maladie vasculaire très rare où des connexions anormales (fistules) sont établies entre les branches des artères et des veines », a-t-elle écrit.

Liza et son frère dans la boulangerie de sa mère où elle vend de la limonade pour payer son propre traitement

Les résidents locaux soutiennent Liza en achetant des verres de sa création maison tandis que les dons à la page MightyCause avaient dépassé 137000 $ samedi

Les malformations nécessitent un traitement immédiat pour éviter que Liza ne subisse d’autres crises, hémorragies ou même un accident vasculaire cérébral.

Elizabeth a déclaré à News 19 que « le monde était bouleversé » depuis la maladie soudaine de sa fille et a déclaré qu’elle se tournait vers sa foi alors qu’ils se rendaient à Boston pour la première opération de Liza la semaine prochaine.

«Vous savez, dans les moments où je sens que je ne peux pas respirer, ou que je suis réveillée la nuit et que je ne peux pas dormir, je prie», dit-elle.

«Je suis à genoux, littéralement, en train de prier.

Elizabeth a déclaré qu’elle avait souscrit une assurance supplémentaire pour payer les chirurgies de sa fille, mais que le traitement signifierait plusieurs semaines de séjour dans des hôtels loin de chez elle pour chaque chirurgie.

Les frais de voyage et d’hébergement et les frais médicaux supplémentaires lui ont déjà coûté près de 10 000 dollars, a-t-elle déclaré, ce qui, en tant que mère célibataire de deux enfants, n’est « pas quelque chose que vous pouvez budgéter ».

