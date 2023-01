Une fille de Kolkata qui a étudié le design de mode dirige maintenant le Pice Hotel à Dalhousie, voici son histoire

Nandini Ganguly a étudié le design de mode, mais l’état de sa maison et son intérêt pour la cuisine lui font maintenant diriger un hôtel de cuisine de rue à Dalhousie, Kolkata. Quelqu’un a pris sa vidéo et l’a publiée sur YouTube et maintenant elle est virale sur les réseaux sociaux.

En vous promenant dans le Dalhousie de Kolkata, vous verrez une série d’hôtels Street Pice, mais vous devez vous arrêter à un moment donné car vous verrez une jeune fille intelligente d’une vingtaine d’années, vêtue d’un jean et d’un haut, cuisiner dans un hôtel Pice. Non seulement cela, vous verrez également diverses caméras mobiles la filmer.

Rencontrez Nandini Ganguly ou Mamata Ganguly, qui a étudié le design de mode mais qui dirige maintenant un hôtel avec sa famille. Le père de Nandini avait une petite entreprise de caoutchouc qui a fermé ses portes à cause de Corona.

La vie devient alors difficile pour Nandini et ses deux sœurs.

C’est alors qu’elle a pensé à se lancer dans la cuisine.

S’adressant à News18, Nandini a déclaré: «J’ai lutté et j’ai encore du mal, les gens me voyaient comme ce qui m’a amené à cuisiner sur un sentier. Je n’avais pas le choix. J’adorais cuisiner et j’ai commencé comme ça. Un jour, un gars est venu prendre ma vidéo et l’a postée sur YouTube. C’est devenu viral et maintenant plus de 30 YouTubers viennent chaque jour prendre ma vidéo. Les gens me connaissent maintenant et je suis devenu célèbre. Maintenant, plus de gens viennent prendre ma nourriture. Cependant, mon propriétaire m’a déjà demandé de quitter cet endroit. Que vais-je faire? “

Même après toute la célébrité, ses problèmes restent en place. Bina Ganguly et Chakradhari Ganguly sont ses parents et ils l’accompagnent également au quotidien.

Elle ouvre sa boutique à 8 heures du matin et elle travaille jusqu’à 3 heures de l’après-midi.

S’adressant à News18, Bina a déclaré: “Elle a dit qu’elle voulait cuisiner sur la route, j’ai dit pas de problème, allez-y, nous donnons notre travail et gagnons de l’argent donc il n’y a pas de mal.”

Nandini parle couramment l’hindi et l’anglais. Du déjeuner de poisson au déjeuner de mouton, tout est disponible dans son hôtel de rue.

La popularité de Nandini a augmenté sur les réseaux sociaux, pourra-t-elle faire avancer son combat ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici