Une fille de Géorgie atteinte de spina bifida rencontre une tortue dans un état similaire

Une jeune Géorgienne de 12 ans vivant avec le spina bifida a rencontré ce mois-ci une tortue de mer dont l’état de santé est similaire au sien.

Kendall Barfield vit à Columbus et a reçu un diagnostic de spina bifida avant sa naissance au cours de son rendez-vous de 20 semaines, a déclaré sa mère, Danielle Barfield.

La condition se produit lorsque le colonne vertébrale et la moelle épinière ne se forment pas correctement, ce qui entraîne des problèmes de marche et de mobilité.

Lorsque ses parents lui rendirent visite Centre des tortues de mer de Géorgie sur l’île Jekyll lors d’une conférence en novembre 2022, ils ont entendu parler de Bandit, une tortue marine blessée dans un accident de bateau. L’accident lui a blessé la colonne vertébrale et l’a laissée partiellement paralysée. Désormais, elle ne peut plus bouger ses nageoires arrière.

C’était près de Noël, alors les parents de Kendall ont pratiquement adopté la tortue pour leur fille. Sa mère, Danielle, a finalement posté un article sur la jeune fille qui avait adopté la tortue.

En décembre dernier, quelqu’un de Jekyll Island a contacté pour écrire sur Kendall pour 31•81, le numéro de téléphone de l’organisation. revuea déclaré Kathryn Hearn, responsable des communications marketing de Jekyll Island.

Une fois qu’ils ont découvert qu’elle n’avait jamais rencontré Bandit la tortue, ils ont dû faire en sorte que cela se produise pour elle. Elle a rencontré Bandit le 5 janvier et a passé un bon moment au centre.

“Je pensais que c’était vraiment cool que ces gens fassent ça pour moi”, a déclaré Kendall à USA TODAY. «J’ai pu la voir se faire examiner et c’était plutôt cool. Ils nettoyaient sa coquille.

“Les gens regardent simplement l’extérieur” : Kendall dit qu’elle est bien plus que son état

Kendall ne suit actuellement aucune thérapie pour son état, a déclaré sa mère.

« Nous avons suivi des séances d’orthophonie lorsqu’elle était plus jeune, de physiothérapie, d’ergothérapie… Elle a vécu tout cela », a déclaré Danielle. “Si elle tombait et se blessait, elle devra peut-être à nouveau suivre une thérapie physique, comme toute personne qui s’est cassé la jambe ou quelque chose du genre.”

Elle va bien, dit sa mère.

Kendall a déclaré qu’il pouvait être difficile de vivre avec le spina bifida parce que les gens ne la voient pas toujours telle qu’elle est.

“Les gens regardent simplement l’extérieur et non l’intérieur”, a déclaré le jeune homme de 12 ans à USA TODAY. “Ils ne réalisent pas qui je suis à l’intérieur.”

Elle aime la peinture et l’art abstrait et adore chanter. Elle chante à l’école et aime écouter de la musique country avec son père.

Quand elle sera grande, elle travaillera probablement avec des animaux, a-t-elle dit, éventuellement dans une animalerie ou dans un refuge.

Lorsqu’on lui a demandé, il ne lui a pas fallu de temps pour nommer son animal préféré : les chiens, bien sûr.

Elle aime les canidés à quatre pattes et à fourrure, ainsi que les oiseaux.

Comment le centre aide Bandit la tortue à prospérer

Bandit est une tortue verte juvénile qui a été amenée pour la première fois au centre en avril 2021, a déclaré Hearn, responsable des communications marketing de Jekyll Island.

Elle a été retrouvée sur Little St. Simons, une île sur la côte de Géorgie. Un bateau l’a heurtée, lui blessant la colonne vertébrale et la laissant partiellement paralysée.

Non seulement elle est incapable d’utiliser ses palmes arrière, mais la blessure a également causé une flottabilité arrière.

“Elle porte un sac banane lesté pour l’aider à se stabiliser dans l’eau”, a déclaré Hearn. “Quand vous verrez des photos de Bandit, vous verrez ce sac noir sur son dos… Son sac banane, c’est ainsi que nous l’appelons et il la maintient à niveau dans l’eau.”

Bien qu’elle ne puisse pas être relâchée dans la nature, le centre recherche un établissement de détention pour la placer en captivité.

“Elle s’épanouit”, a déclaré Hearn, ajoutant qu’ils la maintiennent stimulée et qu’elle subit des examens réguliers. Parfois, ils mettent les fruits de mer dans des blocs de glace, ce qui la maintient active. Ils ont également des tuyaux en PVC qui reflètent des objets qu’elle trouverait normalement dans l’océan, lui permettant de plonger pour eux.

“Elle adore cacher sa tête et se sentir invisible, même si elle ne l’est pas”, a ri Hearn. “Nous pouvons toujours la voir.”

Bandit pèse 68 livres mais pourrait atteindre 400 livres une fois qu’elle aura atteint l’âge adulte, a déclaré Hearn.

Elle est l’une des « patientes les plus charismatiques et les plus éclatantes » du centre et ses blessures ne l’empêchent pas de vivre sa meilleure vie. C’est une tortue de mer assez résiliente, a déclaré Hearn.

Elle a déclaré que Kendall et Bandit avaient tous deux un sentiment de résilience qui les inspire, il était donc tout à fait approprié qu’ils se rencontrent en personne.

Une fois que Kendall a virtuellement adopté Bandit, elle a reçu un certificat et des mises à jour sur la tortue. Payer pour les adoptions virtuelles aide le centre à poursuivre son travail, a déclaré Hearn.

“Vous pouvez adopter une tortue de mer verte, vous pouvez adopter une tortue caouanne ou vous pouvez adopter notre nouveau-né”, a déclaré Hearn. « Vous pouvez en apprendre davantage sur eux. Vous pouvez en apprendre davantage sur le travail du Georgia Sea Turtle Center et aider ces animaux à continuer de recevoir des soins et une réadaptation.

Danielle, la mère de Kendall, pense que le centre fait un excellent travail. Elle dirige également un groupe en ligne où les personnes souffrant de spina bifida ou qui en prennent soin peuvent discuter. Pour vous connecter, visitez www.facebook.com/danielle.barfield.54.