Une fille de Cochrane rencontre Mickey Rourke

Milla White de Cochrane s’est littéralement frayé un chemin jusqu’à une rencontre avec l’ancien boxeur et acteur Mickey Rourke.

Milla, 13 ans, a commencé à prendre des cours de dessin il y a deux mois et son professeur lui a raconté comment il avait dessiné des photos pour des célébrités, dont Rourke.

« Quand il m’a raconté l’histoire de Mickey Rourke, comment il lui a fait un dessin et il l’a adoré et il lui a rendu visite aussi », a déclaré Milla.

Elle a alors eu l’idée de dessiner une photo du chien de Rourke, Rudy, décédé.

« Rudy était l’un de ses chiens qui est resté avec lui pendant 23 ans », a déclaré Milla. « Quand j’ai entendu parler de cette amitié, je me suis dit : « Oh, c’est adorable, nous devrions commémorer ce souvenir. » »

Milla a dessiné l’image de Ruby et a tagué Rourke sur Instagram.

« J’étais sans voix, car je ne pensais pas qu’il avait répondu immédiatement dans les 30 premières minutes », a déclaré Milla. « Nous avons commencé à lui envoyer des messages privés et des SMS via Instagram. Il nous a donné son adresse et nous étions en route. »

La famille a réservé des billets pour Los Angeles et l’a retrouvé chez lui. Après avoir offert le film à Rourke, l’acteur lui a dit « merci beaucoup ».

« Il nous a montré des portraits de lui et de sa carrière d’acteur. Il nous parlait de tous les films. On était assis, on discutait. On lui posait des questions. Il répondait, il nous posait des questions. C’était vraiment des conversations amusantes, des moments amusants », se souvient Milla.

En échange de la photo, Rourke a donné à la famille quelques objets à rapporter à Cochrane, notamment des gants de boxe autographiés, des affiches et des cartes.

« Je ne sais pas comment l’expliquer. C’est très intéressant parce que je n’ai jamais rencontré de célébrité. C’est donc une perspective complètement différente. C’est comme la vision d’un être humain normal », a déclaré Milla. « Il était si ouvert qu’il ne cachait rien. Il nous racontait tout sur tout. »

La famille a également appris que Rourke était un défenseur des chiens sauvés, y compris Rudy.