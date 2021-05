Une fille de Chicago surprend son voisin avec un gâteau fait maison, une maman blogueuse partage une adorable photo

Nous traversons une période difficile en raison de la pandémie du COVID-19. Cependant, cela ne fait que nous rapprocher les uns des autres et nous a rendus sympathiques. Plus que jamais, les gens se tournent vers les autres – essayant de gagner leur entreprise alors que le monde lutte contre le virus mortel. Récemment, une blogueuse culinaire a publié une photo sincère de sa fille tenant un gâteau d’anniversaire. Partagé le 25 mai, l’article a recueilli plus de 1 300 likes et 100 commentaires.

Blogueuse culinaire basée à Chicago, Genie s’est rendue sur Instagram pour partager une adorable histoire d’incident de sa fille Danya, qui avait préparé un délicieux gâteau pour l’anniversaire de leur voisin. Dans sa légende, Genie a partagé que quelques semaines seulement avant l’anniversaire du voisin, Danya avait célébré sa journée spéciale. Avec son père, elle était allée partager son gâteau d’anniversaire avec le voisin. Au cours de leur conversation, le voisin – qui vit seul – a mentionné son anniversaire.

Danya se souvint de la date et décida de préparer un gâteau pour sa journée spéciale. Le matin de l’anniversaire de sa voisine, Danya s’est arrangée pour tous les ingrédients nécessaires pour préparer le gâteau avant de partir à l’école. Après son retour, elle a fait cuire le gâteau et l’a confié à son voisin pour le surprendre.

La fière mère a poursuivi en disant dans sa légende que le sourire sur le visage de sa fille et de sa voisine suffisait à éclairer une pièce entière. Exprimant la fierté de sa fille, elle a déclaré qu’il était rare de trouver des personnes qui se soucient vraiment des autres.

De nombreux utilisateurs d’Instagram ont laissé des émojis de cœur dans la section des commentaires, tandis que plusieurs autres ont apprécié Danya pour sa gentillesse et sa nature attentionnée. Un commentaire disait: « C’est si gentil! » Un autre l’a appelée une jeune femme incroyable et adorable. Le doux geste de Danya a non seulement rendu l’anniversaire de son voisin spécial, mais a également fait sourire de nombreuses personnes.

