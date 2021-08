Une fille de Bangalore de 7 ans publie un livre sur la pandémie

Mettant le verrouillage du coronavirus à un usage très productif, une fillette de sept ans de Bengaluru a écrit et publié un livre qui traite de son temps pendant la pandémie, des cours en ligne et d’autres problèmes tels que la cybercriminalité comme le phishing. Le livre, intitulé « L is for Lockdown – Jiya’s Journal of Lockdown Lessons » a reçu beaucoup d’amour et de soutien et est de Jiya Gangadhar. La jeune fille attribue son succès à la sortie du livre à son professeur Divya AS. Divya est celle qui a aidé la petite fille à trouver un éditeur pour sortir son livre, a rapporté The New Indian Express.

Le livre, classé comme non-fiction, est sorti sur Amazon India et est au prix de Rs 158.

Dans la description sur Amazon, il est dit que « ce petit livre est transcrit du journal de Jiya pendant une pandémie mondiale. Juste une petite fille qui connaît de nouvelles routines et de nouvelles peurs, elle écrit ses pensées et ses apprentissages dans son journal. »

« Les chapitres décrivent les expériences amusantes et pas si amusantes de Jiya avec sa famille au cours d’une année complète d’enseignement en ligne/à domicile, et explorent ses façons de faire face aux incertitudes dans la nouvelle normalité! », dit-il.

La mère de Jiya, une professionnelle du marketing, était celle qui l’avait inspirée à commencer à écrire de manière créative après que la première avait lu le journal quotidien du petit enfant et l’avait encouragée à commencer à écrire le livre.

Le livre partage toutes les grandes et petites expériences vécues par la fillette de 7 ans à la maison – ses interactions avec le journaliste, apprendre à jouer à des jeux en ligne et comprendre les bases de la cybercriminalité.

« Lorsque le verrouillage a été annoncé, nous avons commencé nos cours en ligne. Comme j’étais à la maison, j’avais beaucoup de temps libre. Cela m’a donné le temps de plonger dans chaque moment de routine, ce que je n’aurais pas pu faire si j’avais été à l’école. Comme mes parents étaient également là à la maison, ils m’ont aidé avec tout », a déclaré Jiya.

Un enfant de 10 ans de Kolkata a également récemment écrit un livre d’astrophysique intitulé « L’univers : le passé, le présent et le futur ». Reyansh a commencé à s’intéresser à l’espace vers l’âge de 5 ans et cherchait des réponses à des questions sur l’espace, les étoiles, le soleil et ces objets célestes.

Cherchant des réponses à ces questions, Reyansh a commencé à lire différents livres d’astronomie et a regardé plusieurs vidéos spatiales pour acquérir des connaissances. En 2019, à l’âge de 7 ans, il a décidé de rédiger lui-même un livre avec toutes les connaissances qu’il a acquises en lisant des livres et des vidéos.

