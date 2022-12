Une fille de 9 ans, luttant contre une maladie incurable, a été soignée au spectacle Harry Potter West End grâce aux lecteurs au grand cœur de Sun

BRAVE Caitlin Passey a couronné une année magique d’expériences grâce à The Sun on Sunday – avec une touche de magie de Poudlard.

L’écolière, atteinte de la maladie incurable de Batten, a fêté son neuvième anniversaire en allant voir Harry Potter et l’enfant maudit dans le West End.

Caitlin Passey a eu droit à un spectacle Harry Potter dans le West End grâce aux lecteurs de Sun On Sunday Crédit : Olivia West

Caitlin a reçu le traitement VIP, avec papa Nick, maman Naomi et les frères Oliver et Joseph Crédit : Olivia West

Le personnel du Palace Theatre de Londres avait gentiment fait don de quelques billets après avoir lu notre trajet pour l’aider à remplir sa liste de choses à faire avant qu’elle ne perde la vue.

Caitlin est l’un des 20 à 40 enfants au Royaume-Uni à souffrir de la maladie rare du système nerveux qui provoquera également la démence avant d’atteindre la vingtaine.

Nous avons fait appel à vous, nos lecteurs au grand cœur, pour l’aider à réaliser ses rêves.

Jusqu’à présent, elle a rencontré le chanteur Ed Sheeran et l’a vu se produire en Allemagne, grâce à Ed, easyJet et la chaîne d’hôtels Hilton.

Caitlin, fan des Spurs, était également une mascotte du stade Tottenham Hotspur alors que son équipe affrontait Everton en octobre, dirigée par Harry Kane.

Les studios Warner Bros lui ont envoyé des tas de marchandises Harry Potter, tandis qu’un bain à remous gonflable a été offert par Lay-Z-Spa.

Et dimanche dernier, elle a de nouveau reçu le traitement VIP, avec papa Nick, maman Naomi et les frères Oliver et Joseph, pour ce qu’elle a dit était “la meilleure chose que j’aie jamais vue”.

Nick, 38 ans, de Over, Cambs, a déclaré: “C’était le jour le plus magique et le meilleur cadeau d’anniversaire pour Caitlin.

“Le personnel a donné à tous nos enfants des t-shirts, des programmes et des blocs de coloriage gratuits, ainsi que des boissons et de la nourriture gratuites.

“C’était un traitement VIP du début à la fin et je ne remercierai jamais assez The Sun on Sunday et le Palace Theatre .”

Plus tôt cette année, nous avons fait appel aux lecteurs pour aider Caitlin à continuer à vivre à la maison avec une chambre spécialement adaptée lorsque son état devient grave.

Notre campagne a permis de lever 60 000 £ pour atteindre l’objectif de 200 000 £. En même temps, nous avons été occupés à travailler sur la liste de souhaits de Caitlin.

Nick a ajouté: «La vision de Caitlin se détériore rapidement et nous craignons de plus en plus qu’elle ne voie jamais sa chambre finie.

«Je suis sûr que vous pouvez comprendre que ce sera déchirant pour nous en tant que parents.

“Nous espérons que nous aurons assez pour commencer à construire sa chambre au début de l’année prochaine.”

Il est encore temps d’aider en allant sur gofundme.com/f/SafeHaven4Caitlin.

Si vous dirigez une entreprise de construction et souhaitez fournir des matériaux clés, envoyez-nous un e-mail à sundayfeatures@the-sun.co.uk.

Caitlin a pu rencontrer la pop star Ed Sheeran plus tôt cette année Crédit : FOURNI