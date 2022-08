Une fille de 8 ans tuée par une voiture de rallye « après avoir traversé le circuit pour voir sa sœur » devant des foules horrifiées à Madère

Une PETITE fille a été tuée par une voiture de rallye après avoir été heurtée alors qu’elle courait pour voir sa sœur.

La fillette de 8 ans a été percutée par la voiture à grande vitesse alors qu’elle traversait la route pour rejoindre les deux enfants plus âgés.

Les ambulanciers travaillent pour essayer de sauver la vie de la jeune fille

Des images d’horreur montrent le moment où la jeune fille a été frappée devant des foules horrifiées

Des rapports locaux ont indiqué qu’elle avait cru à tort que le dernier véhicule était déjà passé lorsqu’elle a décidé de courir sur le circuit de rallye à Madère, au Portugal.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital à la suite de l’accident d’hier après-midi, mais est décédée peu de temps après son arrivée à l’hôpital Dr Nelio Mendonca de Funchal, la capitale de l’île.

La tragédie s’est produite lors de la 63e édition du Madeira Wine Rally, l’événement de course automobile le plus prestigieux et historique de Madère.

Des images télévisées ont montré le moment où la voiture qui a heurté la fille s’est immobilisée dans un nuage de fumée blanche après l’accident alors que des spectateurs choqués se dirigeaient vers la scène de l’accident pour aider, bien que les images de la collision elle-même aient été pixélisées.

La jeune fille, qui n’a pas été nommée, a reçu des soins médicaux rapides dans la région d’Encumeada à Madère où le drame s’est produit avant son transfert à l’hôpital.

Des témoins ont déclaré que la fille aînée et un autre jeune que l’on croyait être un ami venaient de traverser la route sans incident lorsque l’enfant de huit ans a tenté le même passage et a été heurté.

L’une d’elles a déclaré : « Je suis sûre qu’elle n’a pas vu la voiture venir. Ça allait très vite. »

Les organisateurs du rallye ont déclaré dans un communiqué: “Nous confirmons avec regret que la jeune impliquée dans un accident n’a pas pu survivre aux blessures qu’elle a subies.

“En ce moment douloureux, nous voudrions adresser nos condoléances à sa famille et à ses amis.”

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a déclaré: “J’adresse mes condoléances à la famille et aux amis qui sont en deuil.”

Le Madeira Wine Rally rassemble des milliers de spectateurs sur les routes pour regarder les pilotes s’affronter sur le terrain vallonné et les paysages naturels de l’île. je

t a traditionnellement lieu à la fin de l’été, en août ou fin juillet. La première édition a eu lieu en 1959.