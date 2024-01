Une fille de 8 ans dit que c’était « incroyable » d’être récupérée par Jason Kelce pour voir Taylor Swift

Un fille de 8 ans a élaboré un plan de match pour rencontrer Taylor Swift – et avec un avenir Centre du Temple de la renommée En ouvrant la voie, elle a marqué un moment viral inestimable.

Ella Piazza, élève de troisième année, a fait preuve de détermination et de chance pour obtenir une audience brève mais mémorable avec Swift – via les épaules de Jason Kelce torse nu – lors de l’événement du week-end dernier. Chiefs de Kansas City-Buffalo Bills jeu.

“Jason est sorti de la suite… et puis (il) est venu ici, puis il est venu me chercher et j’ai vu Taylor”, a déclaré Ella rayonnante en exclusivité dans l’émission “TODAY” de NBC mardi. “C’était vraiment incroyable.”

Ella, une Swiftie dévouée de Rochester, est arrivée dimanche au Highmark Stadium d’Orchard Park avec une pancarte qu’elle voulait montrer à son chanteur préféré.

Puis, alors qu’Ella s’approchait de la luxueuse loge où était assis Swift, elle reçut un coup de pouce inattendu de Kelce, le frère du 12 fois lauréat d’un GrammyLe petit ami de, l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce.

L’aîné Kelce, qui était libre dimanche après que ses Eagles de Philadelphie aient été éliminés des séries éliminatoires six soirs plus tôt, a repéré Ella, est venu la chercher et s’est assuré qu’elle et Swift avaient leur moment.

Ella a montré à Swift sa désormais célèbre pancarte maison : “Buffalo Bills + Taylor Swift Meilleur premier jeu de tous les temps !!”

Ce moment restera à jamais gravé dans leurs mémoires, a déclaré sa mère Jessica Piazza.

«C’était incroyable», a-t-elle déclaré. « Elle est descendue et c’était comme si je l’avais jamais vue la plus heureuse. Elle avait envie de pleurer, juste de bonheur. C’était tellement cool.

Le simple fait de se rapprocher de Swift a nécessité beaucoup de chance et de persévérance de la part de la petite fille.

Les billets de sa famille se trouvaient de l’autre côté du stade, là où Swift et son équipe étaient assis. Mais un ami de la famille avait des sièges près de la fête de Swift et a demandé à Ella et sa mère de venir à la mi-temps pour leur chance farfelue de rencontrer Taylor.

“Je pensais positivement, mais certains de mes amis n’étaient pas si positifs”, a expliqué Ella, vêtue d’un t-shirt Swift Eras Tour.

Ella avait dit à ses amis qu’elle allait rencontrer Swift même si les chances semblaient impossibles – et sa mère Jessica n’avait pas le cœur de lui dire le contraire.

«Ella a travaillé si dur sur cette pancarte. Et la semaine précédente, elle disait à tous ses amis à l’école qu’elle allait rencontrer Taylor Swift au match”, a déclaré Piazza. «Je savais où nous étions assis – et c’était clair de l’autre côté du stade, d’où les Kelces étaient probablement assis. Mais je ne voulais rien dire.

La mère a remercié le centre torse nu des Eagles Kelce pour avoir rendu ce moment possible.

“Il était si gentil avec elle”, a-t-elle déclaré. “Et j’étais tellement reconnaissante qu’il lui ait donné la chance de voir Taylor parce qu’elle était – elle se tenait là en haut des gradins avec sa pancarte, attendant et espérant et si courageuse – elle a grimpé jusqu’au sommet. .»

Et à la manière de Swiftie, mardi, Ella bracelets d’amitié échangés sur le plateau “TODAY” avec Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker et Craig Melvin.