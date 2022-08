Une fille de 7 ans écrasée à mort par la chute d’une statue de marbre de 440 livres alors qu’elle jouait dans la cour de l’hôtel

Une fillette de 7 ans a été écrasée à mort par une statue de marbre de 440 livres alors qu’elle jouait devant un hôtel.

Lavinia Trematerra, d’Italie, a été frappée par l’objet lourd dans la cour d’un hôtel à Munich, en Allemagne, vendredi soir.

Lavinia Trematerra a été écrasée à mort par une statue de marbre pesant 440 livres Crédit : Flash d’information

L’Italienne de 7 ans était en vacances avec sa famille à Munich, en Allemagne Crédit : Flash d’information

Trois passants présents sur les lieux ont couru à son secours après avoir entendu ses cris.

Ils ont pu libérer Lavinia de la statue non fixée de 200 kg avant d’appeler les services d’urgence.

Les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur les lieux mais elle a été grièvement blessée et est décédée tragiquement plus tard à l’hôpital deux heures plus tard, rapporte Sky News.

Des investigations sont en cours pour connaître la cause de l’incident, la statue étant perchée sur son piédestal depuis une vingtaine d’années.

Les deux parents de Lavinia sont avocats en Italie et la famille passe des vacances ensemble avant la tragédie.

Le père au cœur brisé, Michele Trematerra, a déclaré: “Notre vie a changé.”

Un communiqué de la police munichoise disait : “Le vendredi 26 août 2022, vers 19h30, une enfant italienne qui était en vacances avec ses parents se trouvait dans la cour d’un hôtel munichois.

“Pour des raisons encore obscures, une statue de pierre pesant environ 200 kg est tombée et a grièvement blessé l’enfant.

“Un cri a fait prendre conscience à plusieurs personnes de la situation et elles ont pu libérer l’enfant. Un appel d’urgence a alors été lancé.”

La mère de la jeune fille, Valentina Poggi, qui est également avocate, a écrit sur les réseaux sociaux : “Tu es et tu seras toujours notre ange. Repose en paix, amour de nos vies.”

Les flics ont ajouté: “L’enfant a été emmenée dans un hôpital de Munich en ambulance, où elle a ensuite succombé à ses blessures.”