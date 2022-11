Une fille de 6 ans tuée par la chute d’un arbre à l’école alors que la famille poursuit le conseil pour la tragédie qui a coûté la vie à sa “belle” fille

LA famille d’une “belle” fillette de six ans qui a été tuée par la chute d’un arbre à l’école poursuit maintenant le conseil.

Ella Henderson a été grièvement blessée à la Gosforth Park First School de Newcastle en septembre 2020 et est décédée le lendemain au Royal Victoria Infirmary.

Ella Henderson est décédée en septembre 2020 après avoir été frappée par la chute d’un arbre Crédit : PA

Ella a fréquenté la Gosforth Park First School, à Gosforth, Newcastle Crédit : NNP

Le Health and Safety Executive (HSE) a déclaré que le conseil municipal de Newcastle devra faire face à une accusation en vertu de l’article 3 (1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail.

L’accusation fait suite à une enquête du HSE, initialement dirigée par la police de Northumbria.

La première audience aura lieu au tribunal de première instance de South Tyneside le 10 janvier.

Après sa mort, la famille d’Ella a publié une déclaration sincère disant: “Ella est notre belle petite fille maintenant et toujours.

« Nous tenons à remercier du fond du cœur les enseignants, les services d’urgence et le personnel du RVI qui ont tout fait pour l’aider.

“Nous sommes vraiment touchés par tout le soutien et les dons, même de la part de personnes que nous n’avons jamais rencontrées auparavant.

“Elle était si courageuse et si forte, elle nous a apporté tant de joie, sa grande sœur Abi, sa famille, ses meilleures amies et tous ceux qu’elle a rencontrés.

“Nous nous sentons incroyablement chanceux de l’avoir eue dans nos vies. Nous avions la famille parfaite et elle vivra dans nos cœurs.

Dans une publication sur Facebook, Mme Henderson a écrit : “Ce n’est pas une publication que je pensais écrire un jour [for] mon anniversaire cette année, je demande des dons au Great North Air Ambulance Service.

“J’ai choisi cet organisme de bienfaisance parce que leur mission compte beaucoup pour moi, et j’espère que vous envisagerez de contribuer comme une façon de célébrer avec moi. Chaque petit geste m’aidera à atteindre mon objectif.”

La directrice de l’école Gosforth Park, Leanne Lamb, a déclaré qu’un soutien supplémentaire était mis en place pour les élèves et le personnel “dévastés” par la mort de la petite fille.

Elle a déclaré à l’époque: «Toute notre communauté scolaire a été choquée et dévastée par la nouvelle tragique qu’un de nos élèves est décédé pendant la nuit, à la suite de blessures subies lors de la chute d’un arbre dans l’enceinte de l’école.

“D’abord et avant tout, nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de l’enfant alors qu’ils font face à cette perte tragique.

“En tant qu’école et communauté, nous prendrons le temps de pleurer et mettons en place un soutien supplémentaire pour le personnel et les élèves qui sont dévastés par cet incident.”