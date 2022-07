Une fille de 6 ans parmi les 3 tuées par balle dans une tente du parc d’État de l’Iowa

Une fillette de 6 ans faisait partie des trois membres de la famille de l’Iowa tués par balle alors qu’ils campaient dans un parc d’État, apparemment tués par un homme du Nebraska qui a ensuite retourné l’arme contre lui-même, a indiqué la police.

Les victimes de Cedar Falls, Iowa – identifiées par le ministère de la Sécurité publique de l’Iowa comme Tyler Schmidt, 42 ans; Sarah Schmidt, 42 ans; et Lulu Schmidt, 6 ans – ont été retrouvés dans leur tente tôt vendredi au terrain de camping du parc national des grottes de Maquoketa, à environ 290 kilomètres à l’est de Des Moines.

Les enquêteurs n’ont fourni aucun motif à l’attaque.

Le directeur adjoint de la division, Mitch Mortvedt, a déclaré que les victimes étaient liées, mais n’a pas donné de détails.

La découverte des corps a déclenché l’évacuation du parc et du terrain de camping, y compris un camp d’été pour enfants. La seule personne qui n’a pas été retrouvée après l’évacuation était Anthony Sherwin, 23 ans, a déclaré Mortvedt.

« Il était connu pour être armé. Cela a bien sûr accru notre prise de conscience », a déclaré Mortvedt. L’Iowa permet aux personnes titulaires d’un permis de porter des armes à feu pratiquement partout dans l’État. Les responsables n’ont pas précisé si Sherwin avait un permis.

Le corps de Sherwin a été découvert plus tard dans une zone boisée du parc avec une blessure par balle auto-infligée. Mortvedt a déclaré que Sherwin n’avait aucun lien préalable avec les personnes tuées, mais qu’il était soupçonné d’être le tireur.

Le registre Des Moines a rapporté que Sherwin venait de La Vista, Nebraska. Le chef de la police de La Vista, Bob Lausten, a déclaré au journal que Sherwin avait vécu dans un complexe d’appartements avec ses parents et qu’il n’avait aucun antécédent de conduite criminelle.

Des autopsies sur Sherwin et les victimes devaient être effectuées au cours du week-end, a déclaré Mortvedt, et plus d’informations seraient probablement publiées sur la base de ces découvertes.

Le parc national a été fermé vendredi.

“Notre tradition de longue date consistant à profiter des merveilles naturelles de l’Iowa a été ébranlée aujourd’hui, mais l’héritage des millions de familles qui recréent dans les parcs d’État de l’Iowa se poursuivra”, a déclaré Kayla Lyon, directrice du DNR de l’Iowa.

Foley a rapporté d’Iowa City, Iowa. Beck a rapporté d’Omaha, Nebraska.

Ryan J. Foley et Margery A. Beck, Associated Press