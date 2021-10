Une fille de 6 ans décède après avoir été mordue par un SERPENT dans la salle de bain après s’être introduit dans la maison de sa famille

Une enfant de six ans est décédée après avoir été mordue par un serpent dans la salle de bain de sa maison familiale en Arabie saoudite.

La petite Tamara Abdul Rahman a été transportée d’urgence à l’hôpital central d’Asir dans la ville d’Abha mais n’a pas pu être sauvée.

Même si son état était stable au début, elle a ensuite été transférée aux soins intensifs, où elle a été déclarée décédée peu de temps après.

Le père en deuil de la jeune fille a déclaré qu’elle était tellement excitée de retourner en classe à la suite des restrictions COVID-19.

Il a déclaré: «Elle était heureuse de retourner à l’apprentissage en personne à l’école, mais que dire. C’est la volonté d’Allah.

« Le serpent se cachait dans la salle de bain de notre maison pour ma fille, et étant donné l’âge de la fille, elle n’a pas remarqué qu’il était dans les toilettes jusqu’à ce qu’elle soit mordue par lui, au milieu de l’étonnement de la famille car nous ne nous attendions jamais à voir de tels animaux dans les toilettes, d’autant plus que nous vivons dans la ville d’Abha.

« Elle a été emmenée à l’hôpital, admise et soignée, mais le destin n’était pas de son côté.

« Elle est décédée malgré des soins médicaux après avoir traversé des conditions de santé difficiles. »





Il a ajouté : « Je crois en Allah et je suis satisfait de tout ce qu’Il écrit pour nous. »

Il existe de nombreux serpents dans les régions désertiques et montagneuses d’Arabie saoudite, à la fois venimeux et non venimeux.

Les serpents venimeux du pays appartiennent principalement à la famille des vipères et comprennent la vipère à tapis, la vipère à écailles de scie, la vipère à cornes persane et les vipères à cornes. Les vipères sont reconnaissables à leur tête en forme de losange.

La semaine dernière, un père a révélé comment il avait été aveuglé et laissé dans le coma après avoir été mordu deux fois par un cobra royal noir.

Les médecins ont dit au père de deux enfants qu’il avait eu une chance incroyable de survivre à la double morsure du cobra royal – qui a assez de venin en une seule bouchée pour tuer 20 hommes.

Et le mois dernier, un attrapeur de serpents qui prétendait être immunisé contre le venin est décédé après avoir été mordu par un cobra noir.

