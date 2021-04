Le dessin de CET enfant montrant ce qui semble être du sang éclaboussé sur les murs était au cœur d’une affaire judiciaire qui a entendu comment une fillette de cinq ans avait été torturée à mort par ses parents.

L’esquisse effrayante – considérée comme un appel à l’aide – montre un adulte debout dans une maison avec des taches rouges au plafond, ainsi que des taches rouges coulant sur les murs et des flaques rouges sur le sol.

Dessin d’enfant montrant ce qui semble être du sang éclaboussé sur les murs Crédits: AsiaWire

Il a été dessiné à l’école maternelle par l’enfant victime avant qu’un tribunal n’apprenne que les mauvais traitements infligés à la fille comprenaient le fait d’avoir été jetée en l’air de sorte que sa tête se cognait au plafond, laissant des blessures découvertes par les médecins lorsqu’elle a été hospitalisée une dernière fois avant de mourir. .

Le dessin n’était que l’une des expositions mises à disposition au cours d’un mois de témoignages déchirants de membres de la famille, d’enseignants et de médecins sur les abus subis par la jeune fille au domicile familial à Hong Kong.

Quand elle est finalement décédée, les médecins ont découvert qu’elle avait plus de 130 blessures sur son corps minuscule, certaines nouvelles et certaines anciennes, y compris les blessures causées par le fait d’être jetée contre le plafond, et elle avait subi tant d’années d’abus qu’elle avait été physiquement affaibli et incapable de combattre une infection bactérienne.

Le père Chen Haiping, 29 ans, et sa belle-mère Huang Xiaotong, 30 ans, ont été reconnus coupables du meurtre de Chen Ruilin, cinq ans, cette semaine après un procès d’un mois.

Le tribunal a appris comment les accusés ont continuellement battu et affamé la petite fille par d’autres moyens, ainsi que la jeter contre le plafond avant sa mort en janvier 2018.

Chen Ruilin avait plus de 130 blessures sur son petit corps, disent les flics à Hong Kong Crédits: AsiaWire

Le père Chen Haiping, 29 ans, et sa belle-mère Huang Xiaotong, 30 ans, ont été reconnus coupables du meurtre de l’enfant de cinq ans. Crédits: AsiaWire

L’affaire a fait la une des journaux à Hong Kong après que la jeune fille ait été emmenée à l’hôpital et qu’elle ait eu tant de blessures, dont beaucoup semblent avoir été infligées avec une canne ou des ciseaux.

La jeune fille est décédée à l’hôpital peu de temps après son arrivée et une autopsie a montré qu’elle était décédée d’une infection bactérienne que son système immunitaire ne pouvait pas gérer en raison d’années de violence physique.

Les procureurs ont déclaré que la victime avait été fréquemment battue et privée de nourriture et qu’une enquête avait été promise par les travailleurs sociaux à l’époque pour voir quelles leçons pouvaient être tirées et ce qui aurait pu être fait pour aider plus tôt.

Le frère de la victime, âgé de 8 ans, aurait également subi des sévices et serait désormais pris en charge par sa grand-mère paternelle.

L’autre grand-mère des enfants, 56 ans, qui vivait avec la famille, a également été reconnue coupable de deux chefs d’accusation de cruauté envers les enfants.

Les trois membres de la famille risquent la condamnation le 20 avril. La peine maximale encourue est la prison à vie, Hong Kong ayant aboli la peine de mort en 1993, contrairement à la Chine continentale, où les meurtriers sont dans certains cas toujours condamnés à mort.

L’affaire a soulevé des questions sur la façon dont la maltraitance de la petite fille a échappé à l’identification pendant si longtemps, et l’ONG Against Child Abuse a révélé que depuis lors, de nombreuses améliorations ont été apportées à la manière dont le gouvernement et les organes officiels abordent ces problèmes, y compris une interdiction des châtiments corporels et un système qui garantit le signalement obligatoire des cas présumés de maltraitance d’enfants.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

