Une fille de 5 ans s’éloigne miraculeusement après avoir été heurtée par une voiture et envoyée s’écraser par la fenêtre d’une école de conduite au Brésil | Nouvelles du monde

CCTV a capturé le moment où un conducteur ivre a frappé un motocycliste avant de s’enfoncer dans une fillette de cinq ans – qui s’est miraculeusement éloignée de l’accident.

Des images dramatiques du Brésil montrent l’automobiliste perdant le contrôle du véhicule alors qu’il sort de la route sur le chemin d’un motocycliste, le faisant tomber de son vélo et dans les airs.

Alors que le motocycliste s’écrase sur la route, le conducteur continue de dévier et heurte une plante en pot devant une auto-école.

Image:

On peut voir la fille jouer derrière la plante en pot avant que la voiture ne s’y enfonce – et elle



On peut voir un enfant jouer derrière la grande plante en pot qui est frappée avec une telle force qu’elle – et la fille – sont envoyées s’écraser à travers la fenêtre des locaux.

Le verre se brise partout et la fille heurte un grand siège dans le bâtiment avant de s’arrêter – et se lève immédiatement et se précipite dans les bras d’un homme à l’extérieur qui l’emmène.

Image:

Les caméras de sécurité ont enregistré le moment où la fillette de cinq ans a été touchée – et les conséquences, qui la montrent s’éloignant de l’accident



Les images montrent qu’il était initialement assis à côté d’elle près de la plante en pot, mais a réussi à repérer la voiture incontrôlable et à s’écarter avant qu’elle ne frappe.

Les caméras de sécurité de l’intérieur du bâtiment montrent une personne derrière le véhicule – qui finit par se loger en partie sur le trottoir et à l’intérieur du bureau.

L’accident s’est produit samedi après-midi dans la région centrale de Bonito, selon la police locale.

