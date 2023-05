Une fille de 5 ans meurt dans l’incendie d’une maison alors que des parents au cœur brisé rendent hommage à sa « belle fille »

Une fillette de CINQ ans est décédée dans un horrible incendie de maison dans un paisible village de campagne.

La petite Alysia Salisbury a été décrite comme une « belle fille et soeur » après la tragédie de l’incendie tard samedi soir.

L’incendie s’est déclaré dans la maison du petit village de Pontyglasier, près de Crymych, dans le Pembrokeshire, peu avant 22 heures.

La police a déclaré que les efforts des services d’urgence Alysia sont morts sur les lieux à la périphérie du village de 300 habitants.

Un villageois a déclaré : « C’est une terrible tragédie. C’est une très belle famille qui a déménagé au village il y a quelques années – nous la voyions souvent sur son vélo. »

La police de Dyfed Powys a confirmé que le Mid and West Wales Fire and Rescue Service, le Welsh Ambulance Service et le Welsh Air Ambulance avaient également été appelés dans le village.

La police a confirmé que la famille est actuellement prise en charge par des agents spécialisés.

L’inspecteur-détective en chef Llyr Williams a déclaré: «Nos pensées vont à la famille et à la communauté locale en ce moment tragique.

« HM Coroner a été informé et les agents vont maintenant travailler avec des collègues du service d’incendie pour établir la cause de l’incendie.

« La famille demande de l’intimité en ce moment difficile ».

Tout au long de la nuit, le personnel des services d’urgence a travaillé avec diligence pour éteindre l’incendie, avec plusieurs pompiers, unités de police et ambulanciers paramédicaux présents sur les lieux.

Un porte-parole du Welsh Ambulance Service a déclaré aujourd’hui: « Nous avons été appelés peu après 21h45 hier soir, le 27 mai, à une adresse résidentielle à Dolgoed, Crymych.

« Nous avons envoyé un véhicule d’intervention rapide, une ambulance d’urgence, et avons été soutenus par le service de récupération et de transfert médical d’urgence. »