Une fille de 5 ans est devenue orpheline après la mort de ses parents tombant d’une falaise lors d’une randonnée en Italie.

L’incident s’est produit lorsque Valeria Coletta, 35 ans, a glissé et son mari Fabrizio Martino Marchi, 40 ans, a tenté de l’empêcher de tomber.

Dimanche, la famille était en randonnée avec deux amis dans la vallée de Camonica, dans la région nord de la Lombardie.

La vallée est à environ 60 miles au nord-est de Milan, où Coletta et Marchi vivaient avec leur fille.

Le groupe revenait d’une randonnée lorsqu’ils ont été forcés de quitter le sentier car il avait été partiellement bloqué par une neige.

Avant de rejoindre le chemin, Colletta aurait perdu l’équilibre en grimpant sur un petit tas de neige et est tombée vers le bord d’une falaise.

Marchi tendit la main pour essayer de l’empêcher de tomber mais tomba lui-même, et tous deux tombèrent par-dessus la falaise.

Les deux amis ont pu revenir en sécurité avec la fille et donner l’alerte.

Les services d’urgence se sont rendus sur les lieux, mais il aurait été conclu que toute tentative de sauvetage serait vaine car le couple était tombé à environ 200 mètres.

Un hélicoptère a été dépêché de Brescia, à proximité, et les corps ont été récupérés avec l’aide des pompiers locaux, de la police et de volontaires.

On a découvert plus tard que Coletta et Marchi étaient morts instantanément après la chute.

Leur fille a maintenant été confiée à ses grands-parents.

Une enquête sur la mort est en cours, mais les autorités ont déclaré qu’aucun acte criminel n’était suspecté.