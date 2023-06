Une fille de 5 ans est décédée dans un incendie d’horreur qui l’a laissée piégée dans la chambre de sa sœur et incapable d’être secourue

Une FILLE, 5 ans, est morte dans un incendie d’horreur qui l’a laissée piégée dans la chambre de sa sœur et incapable d’être secourue.

Alysia Salisbury était « introuvable » lorsque les services d’urgence ont été appelés pour un incendie dans sa maison familiale à Pontyglasier, Pembrokeshire, le 27 mai.

Alysia, cinq ans, était une «petite fille douce et heureuse» 1 crédit

Alyia est morte dans un incendie qui a détruit sa maison familiale dans le Pembrokeshire 1 crédit

Ses deux sœurs aînées ont été sauvées de l’incendie, mais le corps d’Alysia a été découvert plus tard dans l’une de leurs chambres.

L’enfant de cinq ans a été déclaré mort sur les lieux.

Une enquête a été ouverte à Llanelli, dans le Carmarthenshire, mais a été ajournée dans l’attente de nouveaux rapports de la police qui poursuit ses enquêtes sur l’incendie.

Une autopsie a été effectuée et le rapport d’un pathologiste est attendu lors d’une audience ultérieure prévue en octobre.

Sa mère Tara a déclaré: « Ce week-end, j’ai perdu la lumière dans ma vie de la manière la plus horrible possible.

« Tout ce qu’elle rencontrait était illuminé par son beau sourire. En une nuit, tout nous a été cruellement pris. La vie n’est pas juste.

« L’incendie a littéralement tout emporté – notre maison, nos biens, la voiture et ma belle petite fille Lysi.

« C’est incroyable comme on peut tout perdre en une fraction de seconde. »

Tara a remercié les habitants qui ont collecté 19 000 £ et collecté des vêtements, du linge de maison et d’autres articles de base pour la famille, y compris les sœurs d’Alysia, âgées de 10 et 12 ans.

L’organisateur Shon Rees a déclaré: « C’est affreux au-delà des mots. Non seulement ils ont perdu une adorable petite fille, mais tout ce qu’ils possédaient a pris feu.

« Chaque point de vêtement – ils ont même emprunté un chargeur de téléphone pour contacter la famille.

« Mais les gens sont très généreux. Tout le monde ressent pour eux et donne tout ce qu’il peut. »

La collectrice de fonds Beccy Eynon a déclaré que les dons serviront à aider la mère d’Alysia, Tara, à payer les funérailles de sa fille, ainsi qu’à aider la famille à trouver une nouvelle maison où vivre après avoir tout perdu dans l’incendie.

Beccy a déclaré: « Alysia était une petite fille douce et heureuse qui aimait les animaux et les grands espaces.

« Elle était plus heureuse sous la pluie, ne portant rien d’autre qu’un T-shirt et un short.

« Elle adorait ses deux sœurs aînées, Abigail et Jessica, et elles prenaient si bien soin d’elle. »

Selon la police, malgré les efforts des services d’urgence, Alysia est décédée sur les lieux à la périphérie du village de 300 habitants.

La famille locale respectée a « tout perdu » dans l’incendie qui a coûté la vie à Alysia.