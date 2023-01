Une fille de 5 ans devient la plus jeune à gravir les trois sommets britanniques en moins de 48 heures – et a même aidé à un sauvetage

Une FILLE de cinq ans est devenue la plus jeune à gravir les trois plus hauts sommets de Grande-Bretagne en moins de 48 heures – et elle a même aidé à un sauvetage.

Le recordman Seren Isla Price a coché Ben Nevis, Snowdon au Pays de Galles et Scafell Pike du Lake District avec papa Glyn.

L’enfant de 5 ans qui aime le plein air fait de l’alpinisme depuis l’âge de trois ans

Ils escaladaient le Ben Nevis en Écosse lorsqu’ils ont aidé une randonneuse qui avait du mal à descendre.

Seren a ouvert la voie avec sa torche et a offert une boisson énergisante Lucozade.

Glyn a déclaré: «La dame avait besoin d’aide car elle était assez fatiguée, nous avons donc appelé les secours en montagne.

«Ils remontaient du bas et il nous a fallu deux heures pour zigzaguer le chemin vers eux et l’ambulance aérienne. Seren était génial.

Seren, de Llangennech, Carmarthenshire, collecte des fonds pour le Birmingham Children’s Hospital qui l’a aidée lorsqu’elle était bébé.

Elle fait de l’alpinisme depuis l’âge de trois ans et a escaladé les trois sommets gallois – Snowdon, Cadair Idris et Pen y Fan.

Seren a décrit les Three Peaks au Royaume-Uni comme “très difficiles” mais vise à se rendre au camp de base de l’Everest et à conquérir le Kilimandjaro avec son père.

