Une fille de 5 ans agressée sexuellement au Kerala, son corps retrouvé dans un sac un jour plus tard

Une fillette de cinq ans a été agressée sexuellement et étranglée à mort par un travailleur migrant dans le district d’Ernakulam au Kerala. L’accusée a jeté son corps dans un sac vendredi et a avoué le crime un jour plus tard, ont indiqué les flics.

L’accusé a été arrêté vendredi soir, mais il lui a fallu des heures pour obtenir des informations car il était en état d’ébriété, a déclaré la police alors même que les opérations de recherche se poursuivaient pendant la nuit.

La fille d’un couple du Bihar a disparu vendredi soir après avoir été vue en train d’être emmenée par l’accusé dans une séquence de vidéosurveillance.

« Dans les images de vidéosurveillance, nous avons trouvé Asfaq Aslam, qui est originaire du Bihar, emmenant l’enfant avec lui. Nous l’avons placé en garde à vue à 21h30. Il n’était pas dans un état conscient, nous avons donc attendu un moment puis l’avons interrogé pendant toute la durée nuit », a déclaré Ernakulam (rural) SP Vivek Kumar.

L’accusé a avoué le crime samedi matin et a montré où il avait emmené l’enfant, a précisé le commissaire de police.

L’accusé vivait dans le même immeuble que celui de la jeune fille, a indiqué la police, ajoutant qu’elle a été brutalement agressée. Il a utilisé des ordures et des sacs pour recouvrir son corps après l’avoir jeté dans une zone marécageuse, a ajouté la police.

Le travailleur migrant a été arrêté sur la base des images de vidéosurveillance, mais l’interrogatoire a été retardé car il était en état d’ébriété.

De plus, une autre personne avait repéré la fille avec l’accusé dans un marché voisin et en avait informé les flics après avoir vu un message manquant sur Facebook. « Je lui avais posé des questions sur l’enfant. Il a dit que c’était sa fille et qu’il allait derrière le marché lui chercher un jus », avait déclaré l’homme à la police.

Suite à cela, la zone située derrière le marché a été fouillée.

Pendant ce temps, alors que l’opération de recherche prenait de l’ampleur au cours de la nuit, les médias sociaux ont également été inondés d’informations pour aider à la retrouver.

La police du Kerala a présenté aujourd’hui ses excuses à la famille de la jeune fille sur les réseaux sociaux pour ne pas l’avoir réunie avec eux. Cependant, le chef de la police d’État a rejeté les accusations d’opposition de manquements au nom des enquêteurs.