Une fille de 4 ans se bat pour sa vie avec une infection mortelle à Strep A, alors que sa famille raconte “vivre dans un cauchemar absolu”

LE papa d’une fillette de quatre ans qui se bat pour sa vie après avoir contracté l’étape A a raconté sa douleur après la mort de six autres enfants.

La jeune Camila Rose Burns est sous ventilateur depuis lundi – son père Dean « priant maintenant pour un miracle ».

Cela survient alors que la maladie invasive à streptocoque du groupe A a balayé la Grande-Bretagne – avec plus de 800 cas de scarlatine ayant été enregistrés.

Cinq des six personnes décédées ont moins de 10 ans, a déclaré l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

Ils sont morts dans les sept jours suivant le diagnostic de la maladie – une maladie rare mais grave causée par une bactérie.

Dean a déclaré à Sky News qu’il “vivait un cauchemar absolu” depuis que Camilla est tombée malade.

Il a déclaré: “Lorsque nous sommes arrivés ici lundi, ils ont dit qu’elle était la fille la plus pauvre de toute l’Angleterre.

“Pour passer de la danse le vendredi soir avec ses amis, à un peu sous le temps le samedi et puis un peu plus mal le dimanche, elle n’est fondamentalement plus la même fille. C’est déchirant.”

Dean, qui vit à Bolton, dit qu’elle a commencé à se plaindre de sa poitrine après qu’un insecte ait fait le tour de son école.

Ils l’ont emmenée à l’hôpital où ils l’ont renvoyée chez elle avec un inhalateur – mais juste un mot plus tard, ils ont été forcés de la ramener précipitamment à A&E.

Elle est insensible à l’hôpital pour enfants Alder Hey dans l’unité de soins intensifs depuis dimanche.

Dean a déclaré: “Elle se bat pour sa vie et je lui ai dit à quel point je l’aime, sa mère l’aime, sa sœur l’aime, nous l’aimons tous”, a ajouté M. Burns.

“Tout le monde dit des prières pour elle, espérant un miracle qu’elle vive. Elle a besoin de vivre, c’est une petite fille tellement spéciale. Je l’entends encore chanter… c’est trop.”

ALERTE ÉLEVÉE : Symptômes du streptocoque A invasif Le streptocoque du groupe A (SGA) – également connu sous le nom de Streptococcus pyogenes – est une bactérie qui peut causer des maladies bénignes comme des maux de gorge et des infections cutanées, notamment l’amygdalite, la cellulite, l’impétigo et la scarlatine. Dans de rares cas, la bactérie peut déclencher une maladie potentiellement mortelle, la maladie invasive à streptocoque du groupe A. Les directives du NHS indiquent qu’il existe quatre signes clés de maladie invasive : fièvre (température élevée supérieure à 38 °C (100,4 °F) fortes douleurs musculaires sensibilité musculaire localisée rougeur au site d’une plaie Une maladie invasive survient lorsque la bactérie traverse les défenses immunitaires de l’organisme. Cela peut arriver si vous êtes déjà malade ou si votre système immunitaire est affaibli. Deux des exemples les plus graves de maladies invasives sont la fasciite nécrosante et le syndrome de choc toxique. Vous courez un risque accru de contracter une maladie invasive à streptocoque A si vous : êtes en contact étroit avec une personne atteinte de la maladie

ont plus de 65 ans

êtes diabétique, avez une maladie cardiaque ou un cancer

avez récemment eu la varicelle

avoir le VIH

utiliser des stéroïdes ou des drogues intraveineuses, selon le NHS. Les bactéries du groupe Strep A peuvent également causer la scarlatine, qui peut être grave si elle n’est pas traitée avec des antibiotiques.

Il exhorte maintenant les parents à faire attention au signe et à agir rapidement.

Elle a déclaré: “Quand je regarde en arrière, cela ressemblait toujours à un virus de la maladie, elle était parfois vraiment léthargique, mais sa santé s’améliorait jusqu’à ce qu’elle change complètement.

“Aucune famille ne devrait vivre ce que nous traversons. Nous venons de sortir le sapin de Noël, le vilain lutin, les calendriers de l’avent avec tous nos noms dessus.

“C’est juste faux. Je ne sais pas ce qui va lui arriver, quoi qu’il arrive, c’est notre petite fille, elle sera toujours notre petite fille.”

Les symptômes de la scarlatine comprennent un mal de gorge, des maux de tête et de la fièvre, ainsi qu’une éruption cutanée fine, rosâtre ou rouge avec une sensation de papier de verre.

Sur une peau plus foncée, l’éruption peut être plus difficile à détecter visuellement, mais aura une sensation de papier sablé.

Un porte-parole de l’UKHSA a exhorté les parents à appeler le NHS 111 ou leur médecin généraliste s’ils soupçonnent la scarlatine, car un traitement précoce avec des antibiotiques peut réduire le risque de complications, y compris la pneumonie.

Le porte-parole a ajouté: “Si votre enfant a la scarlatine, gardez-le à la maison jusqu’à au moins 24 heures après le début du traitement antibiotique pour éviter de propager l’infection à d’autres.”

Quand appeler le 999

Le porte-parole de l’UKHSA a déclaré qu’il était vital que les parents fassent confiance à leur instinct et demandent de l’aide si leur enfant semble gravement malade.

Vous devez contacter le NHS 111 si ou votre médecin généraliste si :

votre enfant s’aggrave

votre enfant se nourrit ou mange beaucoup moins que la normale

votre enfant a eu une couche sèche pendant 12 heures ou plus ou montre d’autres signes de déshydratation

votre bébé a moins de 3 mois et a une température de 38°C, ou a plus de 3 mois et a une température de 39°C ou plus

votre bébé a plus chaud que d’habitude lorsque vous touchez son dos ou sa poitrine, ou qu’il transpire

votre enfant est très fatigué ou irritable

Appelez le 999 ou rendez-vous chez A&E si :

votre enfant a de la difficulté à respirer – vous remarquerez peut-être des bruits de grognement ou son ventre suce sous ses côtes

il y a des pauses lorsque votre enfant respire

la peau, la langue ou les lèvres de votre enfant sont bleues

votre enfant est souple et ne se réveille pas ou ne reste pas éveillé