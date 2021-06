Une fille de 4 ans meurtrie à mort par un léopard alors que son grand-père au cœur brisé rend hommage à sa « princesse »

Une fillette de 4 ans a été retrouvée mutilée à mort par un léopard après avoir disparu de sa maison.

La jeune fille – identifiée par sa famille comme étant Adha Shakil – jouait dans le jardin jeudi lorsqu’elle a soudainement disparu.

Adha Shakil a disparu jeudi alors qu’elle jouait dans son jardin Crédit : @Monj_gool/Twitter

Un léopard dans le parc national de Dachigam à l’extérieur de la ville de Srinagar, Jammu-et-Cachemire Crédit : AFP

Sa famille inquiète a signalé sa disparition et une recherche désespérée a été lancée dans le district de Budgam au Jammu-et-Cachemire, en Inde.

La police, les experts de la faune et l’armée ont travaillé toute la nuit pour trouver le petit Adha, découvrant finalement des parties du corps dans une forêt voisine vendredi matin.

Son grand-père au cœur brisé a rendu hommage aujourd’hui à sa « princesse ».

En sanglotant alors que ses amis et sa famille lui rendaient un dernier hommage alors que son corps était enveloppé dans un linceul vert, il a déclaré: « Elle était notre princesse.

« Nous avons insisté à plusieurs reprises auprès du gouvernement (à propos des animaux sauvages). C’est un état très désolé.

« Je supplie les autorités qu’à l’avenir la sécurité des habitants soit assurée. »

Il a fait écho à d’autres résidents en colère qui affirment que des léopards ont été vus errer dans le quartier résidentiel depuis un certain temps, mais rien n’a été fait.

La tante de la fille a partagé une vidéo de sa nièce souriant alors qu’elle disait « souviens-toi d’elle comme ça » Crédit : @MuskanMumtaz/TWITTER

Le local Syed Khalid a déclaré à India Today : « Nous supplions depuis longtemps les responsables de la faune de faire quelque chose à ce sujet.

« Cette crèche [forest] est devenu si dense maintenant et ils doivent prendre des mesures pour s’assurer que de tels incidents horribles n’ont pas lieu. »

Les archives officielles montrent que 49 personnes ont été tuées et 829 blessées lors d’attaques d’animaux au Jammu-et-Cachemire entre 2014 et 2018, rapporte The Hindu.

Muskan Mumtaz, qui dit qu’elle est la tante de la fillette de quatre ans, a partagé une adorable vidéo de sa nièce où elle sourit et joue.

Muskan a légendé le clip: « Souvenez-vous d’elle comme ça. ‘Avec une vie aussi courte qu’une demi-souffle, ne plantez rien d’autre que l’amour’ – Rumi. »

Elle avait précédemment partagé un appel à l’aide pour retrouver Adha, déclarant : « Elle a été emmenée par un léopard qui a escaladé leur mur à Humhama. Son frère a pu s’enfuir.

« La police et l’armée sont à la recherche. Besoin d’un grand miracle. Inimaginable. »