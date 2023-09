Une fille de 4 ans et un garçon de 9 ans, parmi les 3 tués après un accident de voiture avec un camion sur l’A5 à Hinckley

Une fillette de QUATRE ans et un garçon de neuf ans font partie des trois personnes tuées après un accident de voiture avec un camion dans le Leicestershire.

Un homme est également décédé à la suite de la collision sur l’A5 à Hinckley vendredi après-midi.

L’accident s’est produit sur l’A5 à Hinckley, Leicestershire (photo d’archives) Crédit : Google Maps

La police a été appelée dans la zone près de Burbage à 16 h 24 pour signaler une collision impliquant une voiture BMW argentée et un camion.

Le service d’ambulance des West Midlands, le service d’ambulance des East Midlands et le service d’incendie et de sauvetage du Leicestershire étaient également présents.

Malheureusement, le conducteur de la voiture, un homme d’une trentaine d’années, et un garçon de neuf ans qui voyageait comme passager dans la voiture, ont été déclarés décédés sur les lieux.

Une femme d’une trentaine d’années et une fillette de quatre ans qui voyageaient comme passagères dans la voiture ont été transportées à l’hôpital.

La jeune fille a malheureusement été déclarée décédée à l’hôpital peu de temps après.

La femme est actuellement hospitalisée dans un état grave mais stable.

Le conducteur du camion n’a pas été grièvement blessé.

Une route fermée est restée en place dans la zone pendant que les services d’urgence se rendaient sur les lieux.

La route a été rouverte aujourd’hui vers 00h25.

Les policiers continuent de mener une enquête pour établir toutes les circonstances de l’incident.

L’agent-détective Anna Andrew, de l’Unité d’enquête sur les collisions graves, a déclaré : « Il s’agit d’un incident extrêmement triste et tragique et nos pensées vont à ceux qui ont perdu la vie, à leurs familles et aux autres personnes impliquées et qui ont été touchées.

« Les services d’urgence se sont rendus sur les lieux et nous savons que des membres du public ont également apporté leur aide sur les lieux lorsque la collision s’est produite – merci à tous ceux qui sont intervenus et ont aidé dans ces circonstances dévastatrices et extrêmement pénibles.

« Nous continuons à apporter tout notre soutien aux familles des personnes impliquées et à enquêter sur la collision pour établir toutes les circonstances de ce qui s’est passé. »

Les policiers ont également appelé toute personne ayant des informations à se manifester.

Toute personne ayant des informations peut contacter la force en ligne sur www.leics.police.uk ou en appelant le 101 en citant l’incident 523 du 8 septembre.