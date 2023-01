Une fille de 3 ans poussait son nounours dans sa poussette préférée lorsqu’elle a été abattue aux côtés de son père lors d’un saccage d’horreur par un voisin armé

Une fillette de TROIS ans poussait son nounours dans son buggy préféré lorsqu’elle a été abattue par un homme armé déchaîné, selon une enquête.

La petite Sophie Martyn a été tuée aux côtés de son père Lee, 43 ans, alors qu’ils promenaient le chien de la famille le 12 août 2021 à Plymouth.

Sophie et son père Lee ont été tués dans une fusillade d’horreur 1 crédit

Sophie était sortie vêtue d’une robe blanche et avait pris sa poussette préférée 1 crédit

Jake Davison a tiré sur sa mère et quatre autres personnes avant de se suicider Crédit : PA

La mère de la jeune fille, Rebecca Martyn, a déclaré qu’elle avait commencé à s’inquiéter pour son mari et sa fille après qu’ils n’étaient pas rentrés chez eux et que des amis lui avaient fait part d’informations faisant état d’une fusillade à proximité.

Mme Martyn, une infirmière, a expliqué qu’elle avait emmené leur fils à un cours de gymnastique pendant que son mari et Sophie promenaient leur bouledogue britannique.

La cour du coroner de Plymouth, Torbay et du sud du Devon a appris que Sophie était sortie vêtue d’une robe blanche et avait emmené sa poussette préférée avec elle pour la pousser pendant le voyage.

“C’était une poussette violette débraillée et Sophie placera toujours une poupée ou un jouet dedans”, a déclaré Mme Martyn dans un communiqué lu par son avocat Dominic Adamson KC.

“Je sais maintenant que Sophie avait pris un teddy dans le landau – un teddy beige portant une écharpe à carreaux blancs et verts avec un motif blanc sur le devant.

“D’après les promenades précédentes, elle poussait le buggy pendant un court moment avant d’abandonner et l’un de nous devait le ramener à la maison.”

L’enquête a appris que M. Martyn et sa fille avaient subi des blessures mortelles par balle à Biddick Drive après avoir été confrontés à Davison, qui vivait dans la rue.

Mme Martyn a déclaré qu’elle avait envoyé un message WhatsApp à son mari à 18 h 13, mais qu’il ne l’avait jamais lu et qu’il n’avait pas renvoyé ses appels lorsqu’elle avait entendu parler de la fusillade.

“Je suis arrivée à la maison à 19h20 dans une maison vide et j’ai supposé que Lee et Sophie étaient toujours en train de promener Mabel”, a-t-elle déclaré.

“Alors, j’ai appelé Lee sur son portable pour vérifier où ils étaient, mais il n’a pas répondu. Au total, j’ai appelé Lee neuf fois, mais il n’a jamais répondu. Je commençais à m’inquiéter.”

La déclaration expliquait qu’elle et son fils étaient partis à leur recherche et lorsqu’ils étaient arrivés à un cordon, ils avaient parlé à un policier qui avait pris ses coordonnées.

“A 19h43, je suis arrivée chez moi et j’ai reçu un appel téléphonique de la police pour me dire qu’ils étaient en route pour me voir”, a-t-elle déclaré.

“La police m’a dit que Lee et Sophie avaient été tués par balle.”

Mme Martyn a ajouté: “En tant que père de famille, il aurait choisi de protéger sa famille, si jamais il était confronté à une situation violente.

“Il aimait être le père amusant, soit en jouant à la construction de tanières, soit en regardant des films.

“Il appelait affectueusement Sophie “la princesse de papa”.

“Sophie était une rousse typique, qui était aux commandes, féroce et inébranlable.”

La petite fille adorait se déguiser en personnages du film Disney Frozen.

L’enquête a entendu M. Martyn, qui soutenait Everton, était un footballeur talentueux et avait des essais dans sa jeunesse avec Bayer Leverkusen et Watford, mais a décidé après avoir quitté l’école de trouver un emploi.

Il a suivi une formation de menuisier et a travaillé pour un fabricant de yachts local.

M. Martyn a rencontré sa femme en 2006 et ils se sont mariés trois ans plus tard

Stephen Washington, 59 ans, et Kate Shepherd, 66 ans, sont également morts dans l’horreur.

Davison a également tué sa mère Maxine, âgée de 51 ans, avant de retourner l’arme contre lui-même à Plymouth.

Le mari de Kate a rappelé comment il avait découvert qu’elle avait été abattue lorsqu’il est allé la chercher.

John Shepherd a dit qu’il craignait qu’elle ne soit pas rentrée chez elle après une promenade alors que leurs fils rendaient visite à leurs petits-enfants nouveau-nés.

Il a dit à l’enquête qu’il avait envoyé un message et l’avait appelée, mais il n’y avait pas de réponse, alors il est parti à sa recherche.

John a tragiquement trouvé sa femme de 40 ans mourante sur le sol.

Il a déclaré: “Il y avait des écrans autour d’elle et je ne pouvais voir que ses pieds. Je n’avais pas le droit de m’approcher car ils étaient occupés à travailler sur elle.

“J’ai dit à une policière que ma femme Kate n’était pas rentrée à la maison, j’ai demandé si c’était bien elle. On m’a dit peu de temps après que c’était Kate.”

Rendant hommage à Kate, le mari en deuil a poursuivi : “J’ai pris des milliers de décisions dans ma vie, mais la meilleure était de loin d’épouser Kate.”

Alors que Sheila Washington a déclaré au tribunal que les derniers mots de son mari, Stephen, étaient “à bientôt, ce ne sera pas long” alors qu’il partait promener les chiens.

Elle a dit peu de temps après avoir entendu une détonation avant que l’un des chiens n’arrive en courant dans la maison en tremblant avec sa laisse toujours attachée.

Sheila a ajouté: “J’ai toujours du mal à comprendre comment Steve est mort et comment il n’est plus avec nous.

“Jamais je n’aurais pu imaginer le perdre dans des circonstances aussi horribles.”

La famille de Davison a déclaré à l’enquête aujourd’hui qu’elle avait été “consternée” par les actions du tueur ce jour-là.

Son frère Josh a déclaré à l’audience: “Nous nous efforçons de comprendre et de gérer notre propre santé, nos émotions et notre deuil à la suite de l’incident.

“Encore plus profond que cela, nous pensons que nous partageons les sentiments de désespoir, de douleur et de perte des familles Martyn, Washington et Shepherd sachant que c’est un membre de notre famille qui est responsable de leur perte.

“Aucun mot ne peut décrire la douleur ou la lourdeur des sentiments que cette situation a causés.

“Notre implication dans cette enquête est d’aider à empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir; un événement comme celui-ci ne peut et ne devrait plus jamais se reproduire.

“Si nous avions un souhait, ce serait de pouvoir remonter le temps et permettre à tous ceux qui ont joué un rôle dans les événements qui ont conduit à cette tragédie d’apporter des changements pour empêcher que cela ne se produise.”

Le bain de sang s’est déroulé quelques semaines seulement après que le permis de fusil de chasse et d’arme à feu de Davison ait été rendu par la police du Devon et de Cornwall.

Les agents avaient retiré les armes en 2020 après que le tueur ait agressé deux adolescents dans un parc.

Le 12 août 2021, Davison a tiré pour la première fois sur sa mère après qu’une dispute a éclaté.

Il a ensuite tué Lee et Sophie à Biddick Drive, Keyham, avant de faire exploser le promeneur de chiens Stephen.

Après avoir tué Kate alors qu’elle marchait dans une rue voisine, Davison s’est suicidé alors que des policiers armés étaient brouillés.

Les “totalement innocents” ont tous été massacrés dans un saccage qui n’a duré que 12 minutes.

Le déchaînement s’est déroulé à Plymouth en 12 minutes Crédit : PA