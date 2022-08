Une fille de 3 ans meurt quelques jours après l’explosion d’une maison qui a tué son père

WYATT, Missouri (AP) – Une fillette de 3 ans du Missouri est décédée des suites de blessures subies dans une explosion de gaz qui a tué son père et blessé sa mère, deux frères et sœurs et cinq autres parents, ont annoncé jeudi les autorités.

La maison de la famille dans la ville de Wyatt, à l’extrême sud du Missouri, a pris feu lundi et la jeune fille a été emmenée au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, Tennessee, pour y être soignée. Wyatt est à environ 175 miles (280 kilomètres) au nord-ouest de Nashville.

Les responsables du Tennessee ont informé jeudi le bureau du shérif du comté du Mississippi du décès de la jeune fille, a déclaré le capitaine du shérif Barry Morgan. Il a refusé de divulguer son nom mais a identifié son père comme étant Corey Coleman, décédé immédiatement après l’explosion.

Il a déclaré que la mère de la fillette et sa sœur de 6 mois sont dans un état critique et se battent pour leur vie. Le frère de la jeune fille, âgé d’un an, ainsi que plusieurs cousins ​​et un parent adulte, sont également hospitalisés dans un état stable.

Morgan a déclaré que la source de l’explosion a été réduite à deux appareils alimentés au propane – une cuisinière et un chauffe-eau. Mais il a dit que l’explosion était si grave que les enquêteurs n’ont pas été en mesure de déterminer qui était à blâmer.

“C’est un pur accident à 100%”, a-t-il déclaré, expliquant que le jeu déloyal et la drogue avaient été exclus. “Juste un accident bizarre.”

The Associated Press