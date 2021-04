Au milieu de la situation alarmante dans laquelle le coronavirus a mis le système de santé du pays en ruine, les citoyens font souvent tout leur possible pour aider ceux qui ont désespérément besoin de médicaments, d’oxygène, de plasma ou de tout autre matériel nécessaire. Au milieu des rappels constants de la perte de vies, il y a eu plusieurs cas de personnes qui ont fait tout leur possible pour aider à sauver des vies. Un de ces exemples est Ravali Thikka, 22 ans, à Hyderabad, qui a voyagé pendant plus de deux heures pour donner du sang à une femme enceinte de neuf mois.

La femme enceinte, identifiée comme G Vajeera, n’a pas eu d’urgence liée au coronavirus mais les choses sont devenues sérieuses pour elle lorsque son mari, G Prashant a été diagnostiqué avec un coronavirus. Il aurait dit Le nouvel Indian Express que sa femme n’était pas positive à Covid mais en raison de problèmes médicaux, les médecins voulaient qu’il lui procure du sang. «J’ai contacté les banques de sang, mais elles ont dit que ce n’était pas disponible. J’ai appelé les autres mais personne n’a accepté », a déclaré Prashant.

Expliquant comment l’incident s’est déroulé, Prashant a déclaré qu’en examinant une situation où le sang n’était pas arrangé au bon moment, son statut WhatsApp où il avait publié un message demandant un don de sang avait obtenu une réponse positive. Ravali, la jeune femme de 22 ans a vu la demande et a déclaré qu’elle estimait qu’il était de son devoir d’aider la femme. Comme tous ses critères correspondaient à la condition requise du donneur, elle a décidé de commencer immédiatement pour Mulugu, où la femme a été admise.

Ravali a déclaré que ses parents craignaient qu’elle ne voyage à une telle heure et surtout pendant deux heures, mais qu’elle était déterminée à aider le couple. « J’ai convaincu mes parents et j’ai pris un bus public pour rejoindre Mulugu », a déclaré Ravali. Elle est également une première donneuse de sang.

Au milieu de la pandémie, une crise de pénurie de sang est devenue très apparente dans de nombreux États. Les collectes de sang et les organisations bénévoles tentent de combler le fossé et de sensibiliser les gens à la pénurie sans précédent que la pandémie nous a provoquée.

