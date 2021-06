Une fille de 2 ans se bat pour la vie après avoir été heurtée par un cyclomoteur alors qu’elle traversait la rue aux feux de circulation avec sa famille dans l’ouest de Londres

Une fillette de deux ans se bat pour la vie après avoir été heurtée par un cyclomoteur alors qu’elle traversait la rue aux feux de circulation avec sa famille dans l’ouest de Londres.

La police métropolitaine a déclaré que la bambin avait été retrouvée grièvement blessée à Acton et avait été transportée d’urgence à l’hôpital où elle était toujours dans un état critique.

Elle a été frappée à Acton le 8 juin

Le tot était avec sa famille au moment de la collision, disent les flics

Les agents ont été appelés à 18 h 34 le mardi 8 juin pour signaler une collision impliquant un cyclomoteur et un enfant piéton à la jonction de The Vale sur Uxbridge Road et Agnes Road, W3.

London Ambulance Service et London’s Air Ambulance ont également assisté à la scène.

Le conducteur du cyclomoteur, un homme de 19 ans, s’est arrêté sur les lieux à Acton.

Il a été arrêté pour conduite dangereuse et conduite sous l’influence de drogues.

Le motard reste en garde à vue.

Le sergent-détective Nush Puvitharan de l’Unité d’enquête sur les collisions graves a déclaré: « L’incident s’est produit alors que la jeune fille et sa famille traversaient la rue aux feux de circulation pendant que d’autres véhicules attendaient. »

La police lance un appel à témoins et à tous les conducteurs possédant des images de caméras embarquées à se manifester après qu’elle a été grièvement blessée.